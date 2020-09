Éric Reinhardt, Comédies françaises

Une belle acuité sur l’époque

L’auteur de Cen­drillon met en scène un héros (Dimi­tri) à la recherche des arcanes de l’invention d’Internet.

Le roman est une sorte d’enquête sur le cor­po­ra­tisme, le lob­bying, les jeux d’influence avec Ambroise Roux et l’invention de Louis Pou­zain qui passa aux Amé­ri­cains et ce au “pro­fit” du Mini­tel si bien que la France et l’Europe per­dirent la main sur les réseaux informatiques.

Néan­moins, le livre est drôle car existe aussi un roman d’amour et bien d’autres encore dans un cor­pus réa­liste (et roman­tique) où l’auteur s’intéresse à tous les petits détails : entre autres ceux de la nature fémi­nine comme aux “ins­tants déci­sifs” où la France est pas­sée à côté de la pos­si­bi­lité de devan­cer les Etats-Unis dans la créa­tion d’Internet

L’auteur confond et ter­rasse le confor­misme et les ser­vi­tudes, non par­fois sans une cer­taine pré­ten­tion appuyée dans tels ou tels pas­sages mais il retrouve sa veine pre­mière. Cela se trans­forme par­fois en du sous-Houellbecq mais se lit sans fin car il existe là une déam­bu­la­tion bien filée dans diverses régions ou entre­prises. D’autant que, très vite, l’auteur reprend ce qui fit le charme de ses pre­miers livres.

Existe même sou­vent une belle acuité sur l’époque et un rap­port astu­cieux entre le rêve et le réa­lité, bref le théâtre du monde. Tout au moins de Paris.

Et ce, de la part d’un vieux rêveur qui sait y faire.

Ses « ava­tars synthético-théoriques » - pro­jec­tions spé­cu­la­tives d’une psy­ché où l’autofiction se dégage tota­le­ment de ce à quoi elle se limite géné­ra­le­ment — per­mettent qu’entre réa­lité interne et externe, un monde grouille de bien des erreurs confon­dantes et des miasmes.

jean-paul gavard-perret

Éric Rein­hardt, Comé­dies fran­çaises, Gal­li­mard, coll. Blanche, Paris, 2020, 478 p. — 22,00 €.