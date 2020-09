Marie-Laure Dagoit & Isabelle Cochereau, Le soleil a seulement brûlé

Histoire d’eau

Marie-Laure Dagoit et Isa­belle Coche­reau s’appuient mutuel­le­ment l’une sur l’autre dans leur jeu d’eau que la pre­mière pré­cise : “je veux donc me noyer aux pre­miers jours, mettre mon corps à l’eau, et je regarde les algues cou­ler sur ma peau”. Ce saut non dans le néant mais dans l’onde per­met de sor­tir de l’ombre de la boue ou des livres où sou­vent elle cachait son ver­tige.

Les images d’Isabelle Coche­reau le sou­lignent. Le texte devient l’étape néces­saire aux com­men­ce­ments. Celui de la vie comme celui de l’amour. L’eau efface la dou­leur des moments où M-L Dagoit se vit ” tom­ber à la ren­verse”. C’est le moyen, sinon de s’élever, du moins d’émerger à ” la sur­face de la plage”, his­toire de sai­sir sa propre clarté à la lumière de l’autre.

Certes, tout n’est pas acquis : “le soleil a juste brûlé ma peau et je ne perds pas la tête” et il se peut qu’en une telle tra­ver­sée l’autre se perde jusque dans la fra­gile trame et traîne des mots. Le chant reste encore aveugle mais ces der­niers se fau­filent là où le des­sin s’effiloche mais tient. Il peut s’accrocher à la tra­ver­sée des cor­de­lettes des vocables et au pas­sage des phrases.

Dans leur tor­dage et le retor­dage des images tournent les mou­lins de l’aube des bras. Ils tendent jusqu’à l’épuisement là où le cocon du “deux” peut écla­ter à la rup­ture de l’envol

Reste la puis­sance d’une fra­gile éclo­sion face à une dis­pa­ri­tion, éphé­mère ou non. La nage reste néan­moins le signe du che­mi­ne­ment. La dému­nie de tout alpha­bet retrouve ses mots.

A la faille du consen­te­ment s’ouvre la bles­sure de l’impossible “deux” mais, en même temps, une dou­leur s’éloigne et cela peut faire le jeu d’une proximité.

jean-paul gavard-perret

Marie-Laure Dagoit & Isa­belle Coche­reau, Le soleil a seule­ment brûlé, Edi­tions Der­rière la Salle de Bains, Rouen, 2020 — 5,000 €.