Pierre Voélin, Arches du vent & Les bois calmés

Vols de cendre

Il existe dans l’oeuvre de Voe­lin une extra­or­di­naire beauté mar­mo­réenne :

“Visage sous le masque — tombe de cal­caire où vient battre le lumière cri­blée

L’amour impur te cherche dans les ruines”,

preuve que la poé­sie ne se tient pas hors du “clap­trap” (James McNeil Whis­ler) et refuse l’art pour l’art. Le goût de la ruine n’est là que pour sou­li­gner les émo­tions et devient en quelque sorte le sti­mu­lant de la vie.

S’émet la sti­mu­la­tion des “copeaux clairs” du silence pour dire l’amour dans “le souffle de forêts” et “Le long d’un arbre aux genoux moi­sis où cir­culent les grim­pe­reaux”.

Tout est de l’ordre de la pré­ci­sion pour ques­tion­ner les ombres et le monde en ses fron­dai­sons comme des “tas de pierres bises”.

Médi­ta­tions et rêves com­mu­niquent dans “les bois cal­més” comme “là où se ferment les ruchers”.

Les des­crip­tions sont là pour résoudre l’énigme du coeur avec certes “des mots de la terre fami­lière” mais que l’auteur choi­sit avec une extrême pré­ci­sion pour sur­vivre à la pénombre des deuils.

Restent des vols de cendre au milieu de la neige et son “abon­dance de cris­taux” quand le sexe de la femme s’offre à la nuit pour une extase et afin que, pour un temps, la marche s’interrompe.

Ainsi, après les deux livres publiés en 2017 chez le même édi­teur, Voe­lin trans­forme un pay­sage mini­ma­liste et cham­pêtre en un retour au pays natal. Il donne là toute la puis­sance d’une écri­ture rare et trop effa­cée du pay­sage poétique.

jean-paul gavard-perret

Pierre Voé­lin, Arches du vent & Les bois cal­més (des­sins d’Alexandre Hol­lan), Fata Mor­gana Edi­tions, Font­foide le Haut, 64 p. et 80 p., 2020.