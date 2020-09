Fabienne Radi, Émail diamant

Les dents de l’amène

Adepte des péré­gri­na­tions sub­ver­sives pour mises en pièce et situa­tion cri­tiques des médiums et de la société où ils vivent et par­fois végètent, Fabienne Radi reste une sémio­logue situa­tion­niste à sa manière avec ses “Trente-deux récits à géo­mé­trie variable en rap­port plus ou moins étroit avec les dents…”.

De la mâchoire du haut à celle du bas, et à tra­vers les inter­stices du cla­vier de notre den­ti­tion, l’auteur se fait ortho­don­tiste, même si chaque fois que qu’elle écrit ce mot, ” je fais la même faute : j’écris ortho­den­tiste — qui me paraît beau­coup plus logique — et tout de suite le cor­rec­teur de mon trai­te­ment de texte fait appa­raître une petite vague rouge sous le mot”.

Pour autant, elle ne se veut ni redres­seuse de dents ni d’une ligne géné­rale de bon aloi.

Certes, “si on a les moyens, on peut redres­ser, ali­gner” les dents. Voire les “har­mo­ni­ser leur forme, ravi­ver leur teinte, les rem­pla­cer par de la por­ce­laine”. Mais, et quoique atten­tive à ses râte­liers, l’auteure a mieux à faire.

Son livre convoque une per­for­meuse anglaise, une nonne belge, un den­tiste vau­dois, l’Homme des glaces, Shel­ley Duvall, Peter Pan et Harry Dean Stan­ton pour trai­ter d’une par­tie sin­gu­lière du corps mieux qu’en den­tiste (pour les vivants) ou, si l’on est mort, pour les ser­vir “aux ins­pec­teurs de police et aux archéo­logues en indi­quant l’âge approxi­ma­tif du corps.”

Les dents comme la rap­pelle la créa­trice se perdent par­fois trop tôt. Ce qui n’empêche pas depuis plus de cinq cents ans à la Joconde de sou­rire “sans que l’on sache com­ment étaient ses dents, ni même si elle en avait vrai­ment”.

Quoique depuis moins long­temps, il en va de même avec l’actrice Julia Roberts : lorsqu’elle sou­rit “à en mon­trer tel­le­ment qu’on a l’impression qu’elle en pos­sède deux fois plus que les autres gens.”

jean-paul gavard-perret

Fabienne Radi, Émail dia­mant, Art&fiction, coll. Sush­Larry, Lau­sanne, 2020, 156 p.