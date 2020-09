Collectif, Octave Mirbeau, études et actualités n°1

Deve­nir étran­ger à soi-même

Il était temps : Octave Mir­beau retrouve enfin sa juste dimen­sion plus d’un siècle après sa dis­pa­ri­tion. L’auteur du Jour­nal d’une femme de chambre est certes resté plus que dans la mémoire.

Mais il méri­tait un tel cor­pus richissime.

Trop peut-être : c’est le seul reproche à noter au sujet d’un ensemble dont la den­sité aurait mérité plus de clarté dans la mise en page.

Si bien que le lec­teur ou la lec­trice peuvent se perdent et rater ce qui demeurent essen­tiel mais n’est pas tou­jours simple à trouver.

Des textes impor­tants sont par­fois mal mis en évi­dence. Mais l’ensemble néan­moins illustre la richesse de l’oeuvre et de son his­toire.

L’aliénation éco­no­mique et sociale est tota­le­ment remise dans sa place cen­trale. Elle est l’ossature et le déter­mi­nant des romans de l’auteur.

Mirbeau aura mis à nu ce qui prive l’individu de son huma­nité et de sa liberté sous le joug des pres­sions poli­tiques, reli­gieuses, etc.

Celles et ceux qui deviennent étran­gers à eux-mêmes sont donc remis en exergue dans leur pro­ces­sus de dépos­ses­sion et de révolte plus ou moins sourde.

jean-paul gavard-perret

Col­lec­tif, Octabve Mir­beau, études et actua­li­tés n°1, Edi­tions du Petit Pavé, Saint Jean des Mau­vrets, 2020, 450 p. — 26,00 €.