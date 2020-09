Andrea Heller, Douglas Mandry, Nicolas Polli & Vera Trachsel, “Handle with Care !” (exposition)

Quatre artistes suisses à Ascona

L’expo­si­tion du Musée d’Art Moderne d’Ascona, sous la cura­tion d’Elio Sche­nini, pré­sente le tra­vail de quatre artistes suisses contem­po­rains issus des 4 régions lin­guis­tiques du pays : Andrea Hel­ler (1975), Dou­glas Man­dry (1989), Nico­las Polli (1989) et Vera Trach­sel (1988).

Le fil conduc­teur qui les réunit et où Andrea Hel­ler fait figure de pion­nière repose sur le concept de fra­gi­lité. Covid, réchauf­fe­ment cli­ma­tique, explo­sion de Bey­routh illus­trent cet état pro­blé­ma­tique qui devient une don­née carac­té­ris­tique pour tous les sys­tèmes y com­pris les plus com­plexes et organisés.

Nul être humain ne peut s’y sous­traire et ne pas recon­naître ce fra­gile équi­libre sur lequel repose l’interdépendance réci­proque entre divers orga­nismes de même que le rap­port entre nature et culture qui doit nous faire réagir et le révi­ser.

Il s’agit désor­mais de gérer avec pru­dence l’énorme pou­voir tech­no­lo­gique qui a été déve­loppé pour res­pec­ter les équi­libres déli­cats des éco­sys­tèmes. Le tra­vail des quatre atristes se pro­pose de sou­li­gner une telle ambi­tion par l’art. Leur jeu­nesse prouve la conscience et l’attention que les géné­ra­tions nou­velles portent à la pré­ca­rité de notre temps.

Matières, tech­niques, approche et moda­lité esthé­tique concourent ici à déga­ger un sens qui prend conscience de la ténuité du monde et de ce que nos actions pro­duisent avec et sur les choses.

Le tout à tra­vers une cin­quan­taine d’oeuvres ori­gi­nales : pho­to­gra­phies, ins­tal­la­tions, pein­tures, sculp­tures et vidéo.

jean-paul gavard-perret

Andrea Hel­ler, Dou­glas Man­dry, Nico­las Polli,& Vera Trach­sel, Handle with Care !, Casa Sero­dine, Ascona, du 6 sep­tembre au 25 octobre 2020.