Christophe Bec & Fabrice Neaud, Labyrinthus – t.01 : “Cendres”

Et si la Terre n’était qu’une énorme boîte de Petri ?

La nou­velle série cata­clys­mique de Chris­tophe Bec prend des allures pré­mo­ni­toires, pour cer­tains points, quant à la situa­tion actuelle. Si, pour l’instant, l’Humanité échappe aux pluies de cendres, elle fait face à un virus qui affecte d’abord les voies res­pi­ra­toires des popu­la­tions les plus faibles comme le cite le scé­na­riste : asth­ma­tiques, per­sonnes âgées…

Dans l’observatoire de Washing­ton, en 1877, Asaph Hall se déses­père. Il est convaincu que Mars pos­sède une lune, mais ne la voit pas. Encou­ragé par Ange­line, son épouse, il passe une der­nière nuit d’observation et voit, enfin, un satel­lite qu’il bap­tise Pho­bos.

Dans un sana­to­rium de Davos, en 1907, une étrange machine volante ayant la forme d’une chauve-souris arrache, pen­dant la nuit, les pou­mons d’un malade.

C’est en 1967 que les astro­nautes d’une mis­sion Soyouz voient un énorme objet métal­lique avant de s’écraser sur terre. Les sau­ve­teurs ne récu­pèrent qu’un cadavre racorni.

En 2057, à New York, Patri­cia, une belle et brillante jeune femme assiste à un ver­nis­sage. Elle est éblouie par les œuvres expo­sées et veut ren­con­trer l’artiste, Lemuel Jacoby. Celui-ci vit mal le bruit ambiant et s’est recro­que­villé sur des esca­liers. Elle engage une conver­sa­tion, il explique ses maux, l’origine de son don.

C’est en août de la même année que se forment, par­tout sur la pla­nète, des masses nua­geuses sem­blables à celles des typhons qui désor­ga­nisent les com­mu­ni­ca­tions. La tem­pé­ra­ture aug­mente pro­vo­quant une iné­luc­table mon­tée des eaux, des dégâts consi­dé­rables et des pertes humaines consé­quentes. Puis, sur­vient une pluie de cendres qui affecte la fonc­tion res­pi­ra­toire des humains les plus faibles, pro­vo­quant une mort rapide, voire très rapide pour cer­tains.

La meilleure esca­drille de l’US Air Force, envoyée pour per­cer cette couche nua­geuse, découvre d’énormes struc­tures qui génèrent ces cendres…

Dans la série, la popu­la­tion est mena­cée par un virus qui arrive pro­tégé par les cendres. Ces étranges machines géo­sta­tion­naires ne peuvent avoir été conçues que par des extra­ter­restres. Mais, se com­bi­nant à cette menace, le satel­lite Pho­bos com­mence à bou­ger sur son orbite et à se trans­for­mer…

Pour ani­mer son récit, Chris­tophe Bec pro­pose de suivre plu­sieurs pro­ta­go­nistes qui vont concou­rir, bien mal­gré eux, à ten­ter d’éradiquer le dan­ger. Outre Lemuel Jacoby, dont les capa­ci­tés sen­so­rielles se révèlent indis­pen­sables, le Dr Han­nah Shaw, une scien­ti­fique spé­cia­li­sée dans l’étude des virus des­truc­teurs, le colo­nel Colin Gross, un ancien agent spé­cial, vont être mobi­li­sés pour une mis­sion de la der­nière chance.

Le récit est struc­turé avec force don­nées tech­niques, scien­ti­fiques authen­tiques, dans un pro­ces­sus tout à fait réa­liste. L’intrigue est dense, ponc­tuée de nom­breuses péri­pé­ties, met­tant en scène une belle gale­rie de per­son­nages et de situations.

Fabrice Neaud excelle dans l’art de repré­sen­ter des cata­clysmes. Il met en place une sédui­sante gale­rie de per­son­nages, sachant don­ner à cha­cun la per­son­na­lité qui cor­res­pond à son rôle dans la tra­gé­die. Il offre des scènes de l’espace, des vues superbes tant des étranges machines que des attaques contre celles-ci. Son des­sin très dyna­mique est servi par une mise en cou­leurs par­ti­cu­liè­re­ment adap­tée de Simon Cham­pe­lo­vier.

Il faut féli­ci­ter Maxi­mi­lien Chailleux, le res­pon­sable du let­trage, qui donne une belle lisi­bi­lité des bulles et des car­touches sou­vent bien remplis.

Avec Cendres, le pre­mier volet du dip­tyque, les auteurs réa­lisent un album très réussi tant par la teneur et l’intensité du récit que par la mise en images.

serge per­raud

Chris­tophe Bec (scé­na­rio), Fabrice Neaud (des­sin) & Simon Cham­pe­lo­vier (cou­leurs), Laby­rin­thus – t.01 : Cendres, Glé­nat, coll. “24x32”, août 2020, 64 p. – 14,95 €.