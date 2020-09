Olivo Barbieri, Lagazuoi expo Dolomiti

Para­doxale plon­gée dans les hauteurs

Olivo Bar­bieri est le lau­réat de la pre­mière édi­tion du concours Laga­zuoi Photo Award qui récom­pense les pho­to­gra­phies révé­lant l’émotion du monde des Dolo­mites et qui renou­vellent la vision de ses cathé­drales de pierre et de neige.

Le promu expose ses oeuvres au Laga­zuoi Expo Dolo­miti situé à côté de la sta­tion supé­rieure du télé­phé­rique du même nom, à 2778 mètres d’altitude, entre Cor­tina d’Ampezzo et Alta Badia.

Le pho­to­graphe évoque les nouages des masses qui retiennent les capi­tons de pierres. Et il existe dans ses prises une jouis­sance de la vue que l’artiste creuse, pénètre, entame par de tels ter­ri­toires. Comme en attente d’adresse, les rochers s’élèvent, créent des trouées dans une pers­pec­tive très dif­fé­rente d’une dimen­sion pure­ment docu­men­taire.

Les images de Bar­bieri font par­tie de l’œuvre mono­gra­phique “Dolo­mites Pro­ject 2010″, une série de pho­to­gra­phies et une vidéo, carac­té­ri­sées par la même uti­li­sa­tion effi­cace de la pro­fon­deur de champ.

Face à un manque de repré­sen­ta­tion et au moment où pour­tant les mon­tagnes, elles, sont de plus en plus acces­sibles, en usant des nou­velles oppor­tu­ni­tés tech­niques (dont l’appareil numé­rique), e pho­to­graphe donne l’envie de retrou­ver un tel ter­ri­toire.

Existe là une tra­ver­sée des appa­rences face au vide dans le flux chao­tique des lieux, leurs masses et leurs couleurs.

D’où cette para­doxale plon­gée dans les hau­teurs au moment où le lan­gage pho­to­gra­phique crée des châ­teaux forts natu­rels contre la marée du ciel.

jean-paul gavard-perret

Olivo Bar­bieri, Laga­zuoi expo Dolo­miti, du 5 juillet au 10 sep­tembre 2020.