Arno Bertina, L’âge de la première passe

Hété­ro­gé­néité en fragments

La lit­té­ra­ture parle ici “à” ce que nous pen­sons à tra­vers une “adresse” à nos propres idées et repré­sen­ta­tions. Les pros­ti­tuées mineures jettent dans un ailleurs pour mettre un autre ordre dans le nôtre.

Auprès des ONG et des méde­cins, Ber­tina par l’écriture traite aussi des insultes et des bles­sures pro­fondes mais aussi fait cir­cu­ler de la vie et une para­doxale espérance.

Quit­tant la fic­tion pour ce voyage auprès de vraies jeunes filles de joie du Congo, l’auteur par l’écriture trouve un moyen de détruire cer­tains cli­chés. La misère est là telle quelle mais l’auteur tente de créer son livre comme un lieu pour de telles femmes et où elles seront res­pec­tées.

Ber­tina ne les rabaisse pas, ne tombe ni dans le pit­to­resque ni dans la vio­lence. Il diver­si­fie les points de vue sans cher­cher à bri­co­ler des per­son­nages. Existe là une forme hybride. Une telle hété­ro­gé­néité en frag­ments — comme la mémoire elle-même - est fascinante.

Nous sommes là dans une vision de la pros­ti­tu­tion qui montre l’esclavage et les réseaux à déman­te­ler mais aussi ce qui en échappe. L’auteur tente d’accorder une place ouverte à de telles femmes aban­don­nées et trau­ma­ti­sées quelques années plus tôt où elles furent décla­rées sor­cières pour qu’on n’ait plus à s’en occuper.

Si le pré­da­teur détri­cote les jeunes filles, l’auteur sou­ve­rain se rap­proche d’elles pour faire corps avec un monde y com­pris violent et dra­ma­tique mais où existe par­fois l’attente d’une forme de joie.

Le tout sans morale dominante.

jean-paul gavard-perret

Arno Ber­tina, L’âge de la pre­mière passe, Ver­ti­cales, 2020, 272 p. — 20,00 €.