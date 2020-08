Lorenzo Grifantini, Italian Summer

Renouer avec les cou­leurs méditerranéennes

D’ori­gine Ita­lienne, Lorenzo Gri­fan­tini avec Ita­lian Sum­mer donne à l’été trans­al­pin toute sa dimen­sion colo­rée, chaude, tatouée, tânée et par­fois dan­ge­reuse ou fes­tive là où bien des Euro­péens (quand la Covid ne s’en mêle pas) asso­cient leurs habits et tra­di­tions à ceux et celles du pays latin.

Archi­tecte, Lorenzo Gri­fan­tini est aussi un pho­to­graphe. Et dans ces deux registres il crée divers types d’interactions entre les espaces et celles et ceux qui s’intègrent à leurs envi­ron­ne­ments. Tout est en mou­ve­ment au sein de telles images.

Le créa­teur a d’ailleurs réa­lisé plu­sieurs repor­tages du genre pour divers maga­zines (Vice Maga­zine, Cau­sette, Stern, Vogue Ita­lia, Ddonna-La Reppublica).

S’y découvre tou­jours un même carac­tère enjoué et ludique. Retrou­ver son pays d’origine lui per­met de renouer avec les cou­leurs médi­ter­ra­néennes loin de la gri­saille lon­do­nienne.

La lumière pure règne dans un prin­cipe de lus­tra­tion par­ti­cu­lière. Car près de l’eau, elle prend une tona­lité nou­velle, Elle pos­sède plus de clarté mais par­fois aussi beau­coup d’humour.

Si bien que l’action directe de l’imagination devient, dans ces prises, évidente.

jean-paul gavard-perret

Lorenzo Gri­fan­tini, Ita­lian Sum­mer, Texte et images du pho­to­graphe, 2020.