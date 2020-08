Gero von Boehm, Helmut Newton : The Bad and The Beautiful

Profon­deur nar­ra­tive de la forme féminine

Helmut New­ton reste un pho­to­graphe légen­daire contro­versé. Pour autant, il n’a jamais tri­ché sur l’essentiel de son métier : “Si un pho­to­graphe dit qu’il n’est pas voyeur, c’est un idiot.” disait-il sou­vent.

A l’occasion de son cen­te­naire, Gero von Boehm a créé un film docu­men­taire réussi et séduisant.

Le sujet s’y prê­tait : Hel­mut New­ton a exploré et élevé la forme fémi­nine selon des images inven­tives qui ont trans­formé l’imagerie de la mode.

Le créa­teur lui a donné une pro­fon­deur nar­ra­tive en ouvrant des scènes sty­li­sées et oni­riques sou­vent déran­geantes, ambiguës.

La femme y est pré­sente autant comme icône sur­puis­sante qu’objet éro­tique. Et le film tra­verse cinq décen­nies en pro­po­sant des vidéos per­son­nelles du créa­teur, des séquences d’archives de ses débuts à Ber­lin jusqu’à son avè­ne­ment en tant que pho­to­graphe culte.

Le film com­prend des inter­views avec plu­sieurs de ses modèles (Grace Jones, Char­lotte Ram­pling, Isa­bella Ros­sel­lini, Marianne Fai­th­full, Hanna Schy­gulla), avec les maî­tresses de la mode (Anna Win­tour, Nadja Auer­mann) ou de la phi­lo­so­phie (Susan Son­tag) et avec sa femme et par­te­naire June New­ton (connue sous le nom d’Alice Springs).

jean-paul gavard-perret

Gero von Boehm, Hel­mut New­ton : The Bad and The Beau­ti­ful, 2020.