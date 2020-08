Rodolphe & Christophe Dubois, Terre – t.01 : “Le vieux monde”

La Terre dans quelques siècles ?

Une pre­mière tri­lo­gie, dénom­mée TER, décri­vait une société cloi­son­née bou­le­ver­sée par l’arrivée d’un indi­vidu sorti d’une tombe et par les décou­vertes qu’il a ini­tiées. Le second cycle débute dans une fré­gate de sau­ve­tage où 365 per­sonnes ont pris place. On retrouve les prin­ci­paux acteurs de pre­mier cycle.

C’est par le biais du jour­nal tenu par Man­dor – un androïde de la série Main d’Or 1 – que le scé­na­riste conte les aven­tures de cet équi­page qui découvre une nou­velle pla­nète après être sorti d’une tem­pête d’astéroïdes. Ils sont per­sua­dés d’avoir retrouvé la Terre, la pla­nète d’où sont par­tis leurs ancêtres.

Une pre­mière explo­ra­tion ramène ce qui res­semble à une dent d’un énorme ani­mal. Lors d’un nou­veau cir­cuit, le petit vais­seau manque se faire détruire par d’énormes cro­co­diles capables de se dres­ser sur leurs pattes pour sau­ter. Mais, les membres de l’équipage ne détectent aucune trace de pré­sence humaine. Dans le poste de pilo­tage, ils sont éga­le­ment intri­gués car ils ne captent aucun signal, aucune onde.

Les res­pon­sables décident d’installer un camp, une série de bulles sus­pen­dues à la fré­gate qui reste en posi­tion géo­sta­tion­naire. Beth par­tage une bulle avec Man­dor mais reste très déçue de leur pre­mière coha­bi­ta­tion.

A par­tir de ce camp, il faut explo­rer, sécu­ri­ser. Quatre groupes sont consti­tués. Celui de Man­dor et de Beth découvre une curieuse faune et une construc­tion enfouie sous la végé­ta­tion. La visite les effraie et ils pour­suivent leur che­min. Un acci­dent sépare Man­dor et Beth du reste du groupe et les entraîne à de stu­pé­fiantes et dan­ge­reuses découvertes…

Ce pre­mier tome pro­pose l’exploration d’une pla­nète qui semble bien chan­gée par rap­port aux quelques archives dont dis­posent les humains. C’est aussi le thème du Robin­son, la créa­tion d’une société nou­velle adap­tée aux condi­tions locales. C’est réin­ven­ter une civi­li­sa­tion en accé­lé­rant au maxi­mum pour dépas­ser les pre­miers stades pri­mi­tifs. S’ils ne dis­posent pas de moyens pour créer l’énergie néces­saire à la conser­va­tion de la tech­no­lo­gie qui leur a per­mis d’arriver jusque-là, les scien­ti­fiques, les tech­ni­ciens ont le savoir à défaut des matières pre­mières.

Très vite, le scé­na­rio dérape et enclenche de l’action, des situa­tions périlleuses avec des péri­pé­ties inno­vantes jusqu’à une conclu­sion des plus déstabilisantes.

Le scé­na­riste donne des obser­va­tions fines sur la nature humaine et pro­pose une belle gale­rie de per­son­nages aux carac­tères éla­bo­rés. Man­dor, cet androïde, aussi per­fec­tionné soit-il, reste une machine qui pos­sède de grandes com­pé­tences, mais qui n’est pas mu par des émo­tions humaines.

Ainsi, avec beau­coup d’humour et de tact, scé­na­riste et des­si­na­teur mettent en scène les ten­ta­tives de Beth, amou­reuse de Man­dor, pour qu’ils fassent l’amour, un désir pour lequel il n’a pas été programmé.

Chris­tophe Dubois, qui a à son actif de belles séries, assure un des­sin réa­liste d’une superbe fac­ture. Il pro­pose, dans une mise en pages de type clas­sique, des vignettes d’un bel attrait. Si les per­son­nages sont par­ti­cu­liè­re­ment cam­pés, avec une ges­tuelle fort adap­tée et une pro­pen­sion à expri­mer émo­tions et sen­ti­ments, ils donne des décors gran­dioses. Les planches de forêt, la faune, les vues plon­geantes d’un bar­rage ou l’intérieur d’une pièce, les vues de l’espace réjouissent le regard.

Un cahier de huit pages pré­sente des esquisses des per­son­nages prin­ci­paux avec un petit texte rap­por­tant leur ori­gine et leur rôle dans le récit.

Ce pre­mier album est remar­quable, tant pour l’histoire que pour la mise en images, riche en rebon­dis­se­ments et ouvrant de vastes pers­pec­tives d’aventures.

serge per­raud

Rodolphe (scé­na­rio) & Chris­tophe Dubois (des­sin et cou­leurs), Terre – t.01 : Le vieux monde, Édi­tions Daniel Maghen, août 2020, 72 p. – 16,00 €.