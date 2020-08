Laetitia Visse, Les couilles, dix façons de les préparer

L’école de Visse

Laeti­tia Visse sait tout ce qu’on peut faire pour une amou­rette qui passe par là.

Non celle que chan­tait jadis Leny Escu­dero mais celle qui crous­tille dans une assiette pour peu qu’un maître queue ou une cheffe experte soit aux fourneaux.

Couilles d’âne, Pré­cieuses non ridi­cules, Rou­pettes d’agneau : tout est bon. Pas seule­ment dans le cochon. Et Laë­ti­tia Visse a col­lecté auprès de cinq chefs des recettes qui les mettent en scène.

Elle se penche à son tour sur ces abats que l’on oublie sou­vent dans les menus quitte après à les uti­li­ser une fois s’être retiré en bonne com­pa­gnie de la table et comme pousse-café.

Il existe donc ici dix recettes pour rendre hom­mage au peu qu’elles sont lorsqu’elles n’appartiennent pas aux cale­çon d’humaine consis­tance. Ajou­tons que l’auteure ne man­quera pas de les mettre sur la carte de son res­tau­rant “Vorace” qui ouvrira à Mar­seille à l’été 2020.

Et ce, même si tout avait débuté de manière ludique : “Mes copines “cochon­nettes”, ama­trices de bonne chère, d’abats, et de char­cu­te­ries cher­chaient un sujet adé­quat pour mon pre­mier livre” et peu à peu les couilles sont appa­rues comme de la plus grande appétence.”

Après une telle révé­la­tion, la sur­rec­tion des “saintes” ne peut lais­ser de marbre. Avis aux ama­teurs. Et ama­teuses.

Bon appé­tit à elles et eux.

Le livre est un délice. Mais pas que.

jean-paul gavard-perret

Lae­ti­tia Visse, Les couilles, dix façons de les pré­pa­rer, Les Edi­tions de l’Epure, col­lec­tion Dix façons de pré­pa­rer, 2020.