Memoria e passione. Masterpieces from the Bertero Collection

Comment une pen­sée en images se déploie

Plus de 200 pho­tos d’une cin­quan­taine de pho­to­graphes sont pré­sen­tées dans cette expo­si­tion pour mettre en évi­dence une sélec­tion des plus de 2000 images qui com­posent la col­lec­tion Ber­tero.

L’ensemble selon trois sec­tions et thèmes : la pho­to­gra­phie amé­ri­caine des années 30, l’Italie inter­pré­tée par les pho­to­graphes étran­gers les plus connus et la pho­to­gra­phie ita­lienne des années 70–80.

S’y retrouvent des chefs d’oeuvre de Capa (“La strada per Palermo”) , de Ruth Orkin (“An Ame­ri­can Girl in Italy, Flo­rence ), le repor­tage sur l’Italie d’Henri Cartier-Bresson. Mais sont pré­sents aussi les grandes oeuvres qui marquent les points de trans­for­ma­tion de la pho­to­gra­phie ita­lienne avec des cli­chés célèbres de Mario De Biasi et de Mario Gia­co­melli.

Mais se découvrent aussi des oeuvres moins connues de Gabriele Basi­lico, Gianni Berengo Gar­din, Lisetta Carmi, Mario Cat­ta­neo, Carla Cerati, Fede­rico Patel­lani, Fer­di­nando Scianna, Franco et Michele Zaza.

De fait, l’exposition raconte l’histoire ita­lienne et l’évolution de la pho­to­gra­phie ita­lienne et inter­na­tio­nale de 1930 à 1980. Le néo­réa­lisme y est domi­nant, néan­moins se dis­tingue aussi le pas­sage du docu­men­taire au concep­tuel — entre autres avec Ugo Mulas et ses études du lan­gage pho­to­gra­phique ou les expé­ri­men­ta­tions de Luigi Ghirri ou de Mimmo Jodice.

Existe aussi une célé­bra­tion impli­cite de Guido Ber­tero. Sa col­lec­tion com­mença presque par hasard à Turin, lors de sa visite à la foire d’art Artis­sima en 1998, et qui décou­vrit deux pho­to­gra­phies de Jan Groo­ver, se concen­tra ensuite notam­ment sur le néo­réa­lisme italien.

L’expo­si­tion orga­ni­sée par Wal­ter Gua­da­gnini, direc­teur de “Camera”, Bar­bara Ber­ga­glio et Monica Poggi, s’accompagne d’un superbe album (Umberto Alle­mandi Edi­tore).

Il “toté­mise” des oeuvres qui ne sont pas des reliques mais une manière de mon­trer com­ment une pen­sée en images se déploie.

jean-paul gavard-perret

Memo­ria e pas­sione. Mas­ter­pieces from the Ber­tero Col­lec­tion, CAMERA – Cen­tro Ita­liano per la Foto­gra­fia, Turin, été 2020.