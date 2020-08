Jérôme Greiner insomniaque rêveur : entretien avec le chef non suprême de la revue Ouille

Adepte — entre autres — des plai­sirs des cotons tiges, Jérôme Grei­ner fait la gloire des bar­bus. Pra­ti­quant athée et au besoin des listes exhaus­tives, il feint d’être un par­fait dilet­tante. Mais qu’on se méfie : der­rière son épouse modèle édi­trice de Ouille, il avance mas­qué. Pas de pitié chez lui pour les crois­sants. Sur­tout de lune.

Poing levé, il sou­lève indi­rec­te­ment, par démul­ti­pli­ca­tion des forces, l’o-Dieu et les pour­ries croyances qui poussent notre besoin d’exister à le pra­ti­quer dans la souf­france, tété au béni­tier plu­tôt qu’à une mère inca­pable de por­ter seule ses angoisses et qu’il pour­rait mettre — toute culpa­bi­lité bue - dans un état de liqué­fac­tion plu­tôt que de l’envoyer paître là où un héros de Beckett allait gar­der ses mou­tons pour faire appa­raître — au côté d’une drô­lesse — “ la seule image”.

Ce qui ne l’empêche pas de faire preuve d’une dou­ceur, d’une ten­dresse extrêmes mais habi­le­ment remi­sées. Il rap­pelle, comme l’écrit Tris­tan Felix, que “Les mots ne sont pas qu’illusion lorsqu’ils remuent le réel au point d’exhumer des fos­siles intacts.”

Entre­tien :

Qu’est-ce qui vous fait lever le matin ?

Étant insom­niaque, je me lève géné­ra­le­ment l’après-midi et c’est géné­ra­le­ment le mal de dos ou une scia­tique cara­bi­née qui déclenche mon lever. Ou alors une érec­tion (carab… ? aussi).

Que sont deve­nus vos rêves d’enfant ?

Les rêves, semble-t-il, ren­voient tou­jours à l’infantile. Je rêve tou­jours et donc je rêve tou­jours de tuer mon père et de cou­cher avec ma mère.

A quoi avez-vous renoncé ?

À être moi.

D’où venez-vous ?

De revenants.

Qu’avez-vous reçu en dot ?

Un don cureté (= reçu en dot).

Un petit plai­sir — quo­ti­dien ou non ?

Le coton-tige.

Qu’est-ce qui vous dis­tingue des autres édi­teurs ?

De n’être pas édi­teur (c’est ma femme qui ‘dirige’ OUILLE éditions).

Com­ment définiriez-vous votre approche de la revue ?

Le lan­gage déborde de par­tout, à l’intérieur comme à l’extérieur ; réel et sens ne font pas bon ménage (il n’y a pas de rap­port sexuel) ; l’écologie (en tout cas poli­tique) est une réa­lité et comme telle relève pour part de l’imaginaire, mais ce n’est pas une rai­son pour ne pas essayer de conti­nuer de l’inventer… autre­ment (que dans la réa­lité de la paren­thèse précédente).

Quelle est la pre­mière image qui vous inter­pella ?

Rien d’original : sans doute mon reflet dans un miroir ou mon ombre sur le sol, mais je ne m’en rap­pelle plus.

Et votre pre­mière lec­ture ?

Un peu sérieuse ? La tétra­lo­gie de Mar­cel Pagnol.

Quelles musiques écoutez-vous ?

Quelles musiques écoutez-vous ?

[Une liste très longue et exhaustive de musiciens et compositeurs, incluant notamment Eva­risto Felice Dall'Abaco, AC/DC, Johann Sebas­tian Bach, les Beatles, David Bowie, Johannes Brahms, Georges Bras­sens, Jacques Brel, Johnny Cash, Fré­dé­ric Cho­pin, John Col­trane, Miles Davis, Claude Debussy, Bob Dylan, Duke Elling­ton, Serge Gains­bourg, Georg Frie­drich Haen­del, Jimi Hen­drix, Billie Holi­day, Charles Ives, Janis Joplin, B.B. King, György Ligeti, Franz Liszt, Paco de Lucía, Madonna, Magma, Gus­tav Mah­ler, Dean Mar­tin, Felix Men­dels­sohn, Oli­vier Mes­siaen, Char­lie Min­gus, The­lo­nious Monk, Wolf­gang Ama­deus Mozart, Claude Nou­garo, Char­lie Par­ker, Edith Piaf, Astor Piaz­zolla, Elvis Pres­ley, Ser­gueï Rach­ma­ni­nov, Jean-Philippe Rameau, les Rol­ling Stones, Sonny Rol­lins, Gioa­chino Ros­sini, Camille Saint-Saëns, Dome­nico Scar­latti, Franz Schu­bert, Robert Schu­mann, Dmi­tri Shos­ta­ko­vich, Nina Simone, Frank Sina­tra, Igor Stra­vinsky, Piotr Ilitch Tchaï­kovski, Georg Phi­lipp Tele­mann, Hubert-Félix Thié­faine, Anto­nio Vivaldi, Richard Wag­ner, Tom Waits, Frank Zappa, et beaucoup d'autres… Nataf (Jean-Philippe Nataf), Klaus Nomi, Luigi Nono, Claude Nou­garo, George Ons­low, l’Orchestre Klez­mer Shpil, Alfonso Orel­lana, Owiny Sigoma Band, Gio­vanni Pai­siello, ‘les’ (des) Papous de Nouvelle-Guinée, Vanessa Para­dis, Char­lie Par­ker, Oscar Peter­son, Edith Piaf, Astor Piaz­zolla, Enno Poppe, Angh­jula Poten­tini, Elvis Pres­ley, le Qua­tuor Pso­phos, Fazal Qure­shi, Ser­gueï Rach­ma­ni­nov, Ger­trude « Ma » Rai­ney, Jean-Philippe Rameau, Raphael (Raphaël Haroche), Dianne Reeves, Ari­bert Rei­mann, Jean Richa­fort, Les Rita Mit­souko, Raoul Petite, Max Roach, les Rol­ling Stones, Sonny Rol­lins, Pepe Romero, Rafael Romero, Cipriano de Rore, Gioa­chino Ros­sini, Demis Rous­sos, Johann Rosenmül­ler, Ludo­mir Róży­cki, Cal­vin Rus­sell, Ger­maine Sablon, le che­va­lier (Joseph Bologne) de Saint Georges, Camille Saint-Saëns, Ber­nardo San­do­val, Car­los San­tana, Ales­san­dro Scar­latti, Dome­nico Scar­latti (beau­coup), Franz Schu­bert, Robert Schu­mann, Hein­rich Schütz, Scor­pions, Moham­mad Reza Shad­ja­rian, Har­mo­nica Shah (Thad­deus Hall), Ravi Shan­kar, Dmi­tri Shos­ta­ko­vich, Mort Shu­man, Nina Simone, Frank Sina­tra, Mus­ta­pha Skan­drani, Bes­sie Smith, Clara Smith, Mamie Smith (Mamie Robin­son), Patti Smith, Anto­nio Soler, Fer­nando Sor, Manuel Soto (Monje – ‘‘El Sor­dera’’), Louis Spohr, Agos­tino Stef­fani, Claus Stöt­ter, Igor Stra­vinsky, The Suga­rhill Gang, Karol Szy­ma­nowski, Toru Take­mitsu, Tho­mas Tal­lis, Georges-Emile Tan­guay, Giu­seppe Tar­tini, Art Tatum, John Taver­ner, Piotr Ilitch Tchaï­kovski, Georg Phi­lipp Tele­mann, Tété (Niang Mah­moud Tété), les Têtes raides, Hubert-Félix Thié­faine (beau­coup), Toma­tito (José Fernán­dez Torres), La Tor­due, Paolo Tosti, Tom­maso Traetta, Pierre de Tré­go­main Quar­tet, Charles Tre­net, Bap­tiste Tro­ti­gnon, Marco Uccel­lini, Fer­nanda et Ber­narda de Utrera, Fran­cesco Ven­tu­rini, le groupe Venus, Alexan­der Ver­tinsky, Boris Vian, Pau­line Viar­dot, Sid Vicious (John Simon Rit­chie), Hei­tor Villa-Lobos, Vil­lage People, Fabio Vis­co­gliosi, Anto­nio Vivaldi (beau­coup), Richard Wag­ner (notam­ment les treize CD, aux édi­tions Orfeo, de Der Ring des Nibe­lun­gen dirigé en 1953 par Cle­meens Krauss), Tom Waits, Fats Wal­ler, Ethel Waters, Carl Maria von Weber, Junior Wells (Amos Bla­ck­more Wells), Robert White, Bar­ney Wilen, Mary Lou Williams, Les Yeux Noirs, Les­ter Young, Ric­cardo Zan­do­nai, Frank Zappa (beau­coup), Pie­tro Andrea Ziani…

Quel est le livre que vous aimez relire ?

“Les couilles, dix façons de les cui­si­ner” de Laë­ti­tia Visse aux Édi­tions de l’Épure.

Quel film vous fait pleu­rer ?

Tous les der­niers Depar­dieu, tel­le­ment il joue mal désormais.

Quand vous vous regar­dez dans un miroir qui voyez-vous ?

Un barbu.

A qui n’avez-vous jamais osé écrire ?

À Gérard Depar­dieu, pour le lui signifier.

Quel(le) ville ou lieu a pour vous valeur de mythe ?

Venise au printemps.

Quels sont les artistes et écri­vains dont vous vous sen­tez le plus proche ?

Pour me limi­ter à quelques créa­teurs d’images immo­biles en deux dimen­sions et à quelques écri­vains (presque des pioches de hasard en fonc­tion de ce que m’envoient mes neu­rones à ins­tants fou­droyés) : Guillaume Apol­li­naire, Anto­nin Artaud, Georges Bataille, Charles Bau­de­laire, Samuel Beckett, Pierre Bon­nard, William Bur­roughs, Jacques Cauda, le pho­to­graphe Fran­çois Chris­tophe, Robert Crumb, Édika, Goya (Fran­cisco de, pas Chan­tal), Pierre Guyo­tat, James Joyce, Willem de Koo­ning, Édouard Manet, Henri Matisse, Claude Monet, Valère Nova­rina, Ber­nard Ollier, Pablo Picasso, Chris­tian Prigent, Jean-Marc Rei­ser, Chris­tophe Tar­kos, le Titien et le Tin­to­ret, Roland Topor, Cy Twom­bly, Bram van Velde, Véronèse…

Qu’aimeriez-vous rece­voir pour votre anni­ver­saire ?

Trente-trois ans de moins, quand j’ai ren­con­tré ma Belle et que Paris était encore une fête.

Que défendez-vous ?

Idéo­lo­gi­que­ment, vous voulez-dire ?… Hum… Il y aurait beau­coup à dire… Le salaire à vie ; un com­mu­nisme sans auto­rité cen­trale (ni même du tout, d’ailleurs) ; la fin de la civi­li­sa­tion indus­trielle ; le droit à la paresse ; l’anarchisme épis­té­mo­lo­gique de Didier Raoult ; la comp­ta­bi­li­sa­tion des abs­ten­tion­nistes à toutes les élec­tions ; le droit de vote des étran­gers rési­dant en France depuis un ou deux ans ; la des­truc­tion sys­té­ma­tique des pro­duc­tions de Jeff Koons ; la grève géné­rale ; la dis­pa­ri­tion du mar­ché de l’art ; le pillage sys­té­ma­tique des maga­sins de luxe ; le droit pour les méde­cins de soi­gner et pour les patients d’être soi­gnés comme ils le veulent ; la fin des broyages de pous­sins ; la pos­si­bi­lité pour Ben­ja­min Gri­veaux de se mas­tur­ber en public sans perdre sa dignité ; le devoir de réserve de Gérald Dar­ma­nin ; le droit pour toutes les femmes (et pas seule­ment les Femen) de se pro­me­ner seins nus dans la rue ; la fin de l’école obli­ga­toire (qui ferait peut-être remon­ter un peu l’envie de s’instruire) ; un dou­ble­ment des salaires de tous les per­son­nels soi­gnants ‘bas de gamme’, éboueurs et autres indis­pen­sables escla­va­gi­sés ainsi qu’on a pu l’observer au prin­temps ; l’exil volon­taire d’Emmanuel Macron au Liban (ou ailleurs, il n’est pas néces­saire d’ajouter du mal­heur au mal­heur des Liba­nais) ; des kol­khozes et des soviets qui essaiment (ou SM pour ceux qui aiment) ; la réap­pro­pria­tion des moyens et des fina­li­tés de pro­duc­tion par les pro­duc­teurs ; la fin de l’art offi­ciel ; une remise en cause du tabou sur le can­ni­ba­lisme ; l’interdiction des pro­duits à obso­les­cence pro­gram­mée ; l’égalité réelle des sexes mais sans y inclure les sex­toys ; la fin de tous les pes­ti­cides et le retour des mouches bleues ; la pos­si­bi­lité de péter en public sans être stig­ma­tisé (même pour un élu) ; la mise à la retraite expresse de Gérard Depar­dieu ; des cours de mal par­ler et mal écrire la langue fran­çaise ; un ensei­gne­ment, à côté de la phi­lo­so­phie, de l’antiphilosophie ; la lec­ture obli­ga­toire, dès cinq ans, des œuvres com­plètes de Ber­nard Ollier ; la mise en place de modules (stages ou autres) d’expérimentations de la sub­sti­tu­tion de larmes à l’arme ; le pro­jet (qui l’a ?) de redon­ner leur place aux fous dans cette société de… fous ; et de… quoi ? la mort : ces­ser de lui mon­trer, pour la rendre por­no­gra­phique, nos culs…

Que vous ins­pire la phrase de Lacan : “L’Amour c’est don­ner quelque chose qu’on n’a pas à quelqu’un qui n’en veut pas”?

C’est bien vrai, ça !

Que pensez-vous de celle de W. Allen : “La réponse est oui mais quelle était la ques­tion ?“

Que la ques­tion était sans doute « Non ?… »

Quelle ques­tion ai-je oublié de vous poser ?

Celle-ci : « Pour­quoi avoir choisi Ouille comme nom de votre revue ? » Réponse : « Parce qu’Ouille c’est qu’ça fait mal. »

Pré­sen­ta­tion et entre­tien réa­li­sés par jean-paul gavard-perret pour leitteraire.com, le 18 août 2020.