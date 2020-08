Revue Ouille, n° 1, “Ici ce n’est pas la république”

Houla ! Houla !

De Roque­pine près de Condom (ça ne s’invente pas), Ber­nard Ollier et Jérôme Grei­ner pro­posent une revue ano­nyme mais qui refuse toute écri­ture inclu­sive — c’est la sa seule cen­sure.

Ce pre­mier numéro hors répu­blique exclut en consé­quence les pro­po­si­tion bana­nières. Et c’est une bonne occa­sion d’y faire la fête sans attendre le 14 juillet et les len­de­mains qui déchantent.

S’y retrouvent des Eddie médiques ou déli­cieu­se­ment mer­diques, des Zizi pas tops, et des Zazie sans métro­nome.

De Condom à Compost’elle, du Gers aux villes tristes et jadis indus­trielles tout est fait pour pour saper moins le moral que la bienséance.

Cela suf­fit lar­ge­ment à notre satis­fe­cit. Se par­courent les régions de per­tur­ba­tion là où des rhi­zomes ano­nymes rendent la patrie recon­nais­sante à un bouillon de gilets aussi jau­nis qu’ Hal­ly­day.

Si bien que la répu­blique est ren­due à sa vraie nature par tout ce qu’elle n’est pas.

En consé­quence, longue vie à cet Ouille qui ne broie pas du noir depuis son “comité de lec­ture qui n’existe pas” !

jean-paul gavard-perret

Ouille, n°1, L’Imprimeur, Condom, juillet/août 2020.

La revue est notam­ment dis­po­nible dans nombre de com­merces de Condom, dans le Gers, dont La Librai­rie Gour­mande, Le 1 pour tous, Le Chat pitre, et Le Sillon, et qu’elle le sera pro­chai­ne­ment à Paris à la librai­rie Anima, 3 rue Ravi­gnan, ainsi qu’aux gale­ries Yvon Lam­bert, 14 rue des Filles du Cal­vaire, et Art’s Fac­tory, 27 rue de Charonne.