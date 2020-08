Hugo Benamozig & David Cavigili, Terrible jungle

Un film d’été

Incarné par Cathe­rine Deneuve, le per­son­nage cen­tral est jeté dans la jungle pour retrou­ver son fils. Mais cette comé­die est plu­tôt ratée en se vou­lant très intel­li­gente.

La cari­ca­ture est par­tout dans ce qui tient plus de La Sep­tième Com­pa­gnie que de Apo­ca­lypse Now.

Le sau­grenu et l’incongru frappent mal. Vincent Dedienne ou Jona­than Cohen ont des rôles qu’ils sur­jouent pour ten­ter de sau­ver la mise. Mais c’est rare­ment drôle.

L’humour est pous­sif. On est loin de De Broca et Rappeneau.

Tout demeure télé­phoné et ne tient que par petits bouts de scènes qui res­tent par­fois réus­sies.

C’est un film d’été. Il manque le rythme à même de dépas­ser un scé­na­rio bien minime.

jean-paul gavard-perret

Ter­rible jungle

De : Hugo Bena­mo­zig & David Cavi­gili

Avec : Cathe­rine Deneuve, Vincent Dedienne, Alice Belaïdi

Genre : Aven­ture, Comé­die

Durée : 1H31 mn

Sor­tie : 29 juillet 2020

Synop­sis

Eliott, jeune cher­cheur naïf, part étu­dier les Oto­pis, un peuple mys­té­rieux d’Amazonie. C’est aussi l’occasion pour lui de s’éloigner de l’emprise de sa mère, la pos­ses­sive Chan­tal de Bel­labre.

Mais celle-ci, inquiète pour lui, décide de par­tir à sa recherche en s’aventurant dans l’étrange forêt amazonienne.