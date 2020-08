Vanda Spengler & Tamina Beausoleil, Carmina

Aimer n’est pas jouir

Prin­cesses des blancs et des gris, juges des cou­leurs, ouvreuses des abysses, Vanda Spen­gler et Tamina Beau­so­leil montrent com­bien le mys­tère du corps reste entier. Elles guident au pays des angoisses, de la dou­leur et au vif de ses nœuds.

Par leur res­pi­ra­tion visuelle et men­tale, l‘écho de la vio­lence revient étouffé.

Les deux créa­trices mêlent le pur et l’impur, le dedans et le dehors dans des images qui ne peuvent évo­quer que de loin le silence. Il n’en reste que l’allusion.

Mais, sans lui, nous ne pour­rions faire l’expérience de telles “épreuves”. Elles véhi­cule un sens dont il est la déme­sure. Infi­ni­ment proche et lointaine.

Nul ne sait jamais, en dévo­rant de telles images, si c’est de la viande au coeur des absides et des arches. Un de nos yeux est sur sa berge. L’autre dans le fleuve de filets de sang.

Existent pour­tant les pre­mières rumeurs d’être.

A vue très intime, Vanda Spen­gler et Tamina Beau­so­leil pro­duisent une marche incer­taine et un huis clos qu’elles opèrent.

L’ “Ecce homo” — du moins ce qu’il en reste — est déhan­ché des tempes aux fes­siers, des temples aux brasiers.

De tels fan­tômes sont brû­lants dans le glacé de leurs laby­rinthes et ogives. Le corps est péné­tré : un regard pour la peau, un pour la chair. Les deux pour Vanda Splen­gler et Tamina Beau­so­leil.

Mais se perdre dans la fas­ci­na­tion de leurs images, c’est renaître un peu. L’heure avance. Voit-on moins noire l’arrivée de la nuit ?

En tous les cas, elles rap­pellent qu’aimer n’est pas jouir. Mais qu’il ne faut pas pour autant s’arrêter à la souf­france et bron­zer sur le sable de l’amertume.

Sous la pluie d’été ou d’hiver, le corps-vie est un roman. Un roman d’exil, tombé du bateau.

Nous sommes vieux de mille ans avec un cœur d’enfant face aux pro­po­si­tions des deux insi­dieuses sor­cières sour­cières.

A la dou­leur pas de réponses de cire, mais de circonstances.

Deux réponses “mili­tantes”, loin des idéo­lo­gies ambiantes.

Pluie d’hiver, pluie d’été.

jean-paul gavard-perret

Vanda Spen­gler & Tamina Beau­so­leil, Car­mina, expo­si­tion col­lec­tive de 13 plas­ti­ciens, “Car­mina”, col­lec­tif Action Hybride, Lit­tle Big Gale­rie 45 Rue Lepic, 75018 Paris jusqu’au 20 août.