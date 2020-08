Monika Herceg, Ciel sous tension

Casser le car­can de l’impossible ron­deur d’être

En dépit de la charge de dou­leurs créée dès l’enfance sous l’effet de la guerre et de l’exil, la poé­tesse et scien­ti­fique croate Monika Her­ceg crée un monde entre réel et ima­gi­naire où des forêts se rem­plissent de femmes et de leurs cueilleurs, d’animaux plus ou moins sau­vages et de superstitions.

Entre les draps du rêve et du cau­che­mar la poé­sie se réveille pour révé­ler des lieux où, par­ci­mo­nieu­se­ment, s’annulent par­fois la courbe, le cercle du recom­men­ce­ment, le désir de la suite.

Mais, pour autant, la poé­tesse “tient” afin d’éventrer ou cas­ser le car­can de l’impossible ron­deur d’être.

Monika Her­ceg réin­vente des angles, des cou­tures. Rede­vient sujet plus qu’attribut en perte de pen­sée. La tête de la créa­trice n’est jamais un bil­bo­quet qui per­drait sa boule.

Des spasmes d’entrailles rete­nues mur­murent des mou­ve­ments vitaux là où des pous­sières de lucioles par­courent la houle des veines,

La poé­tesse brise les lignes, efface les points figés sans épais­seur. Les atomes s’agitent pour que celle qui fut enfant gran­disse.

Elle éloigne “soi­gneu­se­ment la mort dans les ani­maux / les nour­ris­sant avec de l’herbe fraî­che­ment cou­pée et du foin,”, la retire même si cer­taines images res­tent ten­dues par celle dont le corps de son père et de sa mère s’est raidi.

Et de bien d’autres encore qui en sont nour­ris par­fois invo­lon­tai­re­ment par notre faute.

jean-paul gavard-perret

Monika Her­ceg, Ciel sous ten­sion, tra­duit par Mar­tina Kra­mer, Edi­tions de l’Ollave, Rus­trel, 2020, 80 p. — 15,00 €.