Fred Duval, Jean-Pierre Pécau & Colin Wilson, Nevada – t.02 : “Route 99″

De l’action, encore de l’action…

Nevada Mar­quez est à la fois cas­ca­deur et homme à tout faire pour le stu­dio de cinéma dirigé par Louise Hatha­way à Hol­ly­wood.

Dans le pre­mier tome, il a du sau­ver un acteur qui s’était four­voyé dans un énorme piège au Mexique. Lorsque s’ouvre ce second tome, Nevada est à la pour­suite de bra­queurs de banque. Ils ont œuvré avec Carl­sen, celui-là même que Louise Hatha­way et lui recherchent acti­ve­ment. Il coince l’automobile, fait dire à un truand ce qu’il sait et le livre, avec le butin, à la police.

Quelques heures plus tard, il a retrouvé Louise. Alors qu’il veut par­tir pour Den­ver, sur les traces de Carl­sen, elle lui demande d’aller cher­cher, dans Chi­na­town, un paquet de drogue à livrer de toute urgence à Los Angeles. Ce pro­duit aide­rait à la signa­ture d’un beau contrat. S’il prend faci­le­ment pos­ses­sion du colis, il est accosté, quand il repart, par Fran­çois Cheng qui se pré­sente comme un hono­rable com­mer­çant de la ville. Il explique à Nevada qu’en fai­sant arrê­ter ceux qu’il a pour­sui­vis il a inter­dit le règle­ment d’une dette. Cheng consi­dère alors que c’est à Nevada, qui a empê­ché la tran­sac­tion, de régler la somme. Et ce qu’il vient d’acheter cou­vrira lar­ge­ment…

Cheng est sur­veillé par deux agents du FBI qui rêvent de le prendre en fla­grant délit. Nevada brise le fra­gile bar­rage d’un dra­gon de papier. Com­mence alors une course-poursuite épique…

Avec cette série, les scé­na­ristes font vivre l’envers du décor des stu­dios hol­ly­woo­diens lors des débuts du cinéma. Le héros s’occupe de résoudre les pro­blèmes posés par ceux qui sont devant les pro­jec­teurs. Dans cet épi­sode, James Cagney est cité à plu­sieurs reprises.

Chaque album raconte une his­toire com­plète, mais la série suit un fil rouge, la recherche de cet indi­vidu qui a, semble-t-il, causé de gros pré­ju­dices aux deux per­son­nages prin­ci­paux. Le scé­na­rio de ce second volet de la tri­lo­gie est assez clas­sique avec une belle série de pour­suites, de com­bats, met­tant en scène nombre de ces engins qui com­men­çaient à enva­hir la Terre. La route 99 venait d’être construite. Longue de 2 600 kilo­mètres, elle reliait du nord au sud toute la côte Ouest des États-Unis, du Canada au Mexique.

Le gra­phisme est l’œuvre de Colin Wil­son et de Jean-Paul Fer­nan­dez, le pre­mier assu­rant le des­sin depuis l’Australie, le second la mise en cou­leurs. Les décors sont magni­fi­que­ment res­ti­tués, que ce soit des vues de San Fran­cisco, du quar­tier de Chi­na­town ou des por­tions de la route 99. La région déser­tique entre San Fran­cisco et Los Angeles est mise en valeur.

La repré­sen­ta­tion des auto­mo­biles et autres engins à moteur s’appuie sur une solide docu­men­ta­tion. La ges­tuelle des per­son­nages, le dyna­misme de cer­tains de leurs actes rendent l’esprit du scé­na­rio. On peut juste trou­ver un bémol quant au visage du héros, le des­si­na­teur ayant quelques dif­fi­cul­tés à assu­rer une res­sem­blance selon les péri­pé­ties. Les cou­leurs chaudes rendent le milieu, l’atmosphère des décors.

Si la cou­ver­ture est par­ti­cu­liè­re­ment tonique, elle est inexacte. En effet, à aucun moment le héros ne che­vauche une autre mon­ture que sa Har­ley David­son.

Ce second tome se découvre avec plai­sir pour les péri­pé­ties qui ponc­tuent cette pour­suite, pour les apar­tés inté­res­sants rela­tifs à cette roman­cière, à l’évocation de Jack London…

serge per­raud

Fred Duval & Jean-Pierre Pécau (scé­na­rio), Colin Wil­son (des­sin), Jean-Paul Fer­nan­dez (cou­leurs), Nevada – t.02 : Route 99, Del­court, coll. “Neo­po­lis”, juin 2020, 56 p. – 14,95 €.