Hong Sang-Soo, Hotel by the river

Eloge para­doxal du vieillissement

Dans ce film oni­rique, un vieux poète plus ou moins toxique réunit — sous pré­texte de sa mort pro­chaine mais dou­teuse — ses fils dans un hôtel où deux femmes arrivent en tant que coeur de spectatrices.

Se retrouve l’univers de réa­li­sa­teur et son iro­nie — certes moins évi­dente qu’en d’autres de ses oeuvres. En noir et blanc, le film est en sour­dine mais il fas­cine par son déta­che­ment et son dépouille­ment voire un effa­ce­ment absolu. La neige n’est pas pour rien dans cette nar­ra­tion habile et par­fois plus drôle qu’il n’y paraît à pro­pos de cer­tains sté­réo­types de la mas­cu­li­nité et sa compétition.

Jouant entre le tra­gique et la comé­die, le dit grand poète n’est qu’un pique-assiettes plus ou moins raté. Les femmes deviennent les voyeuses de cette “farce” aus­tère qui a par­fois ten­dance à patau­ger dans la neige.

Elles n’ont pas de fonc­tion pre­mière mais, para­doxa­le­ment, c’est ce qui en fait le sel là où tout aurait pu paraître artificiel.

Il n’empêche que demeure une cer­taine grâce un peu vani­teuse comme le poète. Il laisse tom­ber la neige car elle ne fait jamais de bruit. Du moins avant les ava­lanches.

Ici, elles n’auront pas lieu pas plus que morale ou punition.

Et tout est loin du tape-à-l’œil dans cet éloge para­doxal du vieillissement.

voir la bande-annonce

jean-paul gavard-perret

Hotel by the river

De : Hong Sang-Soo

Avec Ki Joo-bong, Kim Min-Hee, Song Seon-mi

Genre : Drame

Durée : 1h 36min

Sor­tie : 29 juillet 2020

Synop­sis

Un vieux poète, qui loge dans un hôtel au bord d’une rivière, fait venir ses deux fils, pen­sant que sa fin est proche. Lieu de retrou­vailles fami­liales, l’hôtel est aussi celui d’un déses­poir amou­reux : une jeune femme tra­hie par l’homme avec qui elle vivait vient y trou­ver refuge et demande à une amie de la rejoindre…