Philippe Jaffeux, Glissements

Juste du langage

Le des­tin des lignes qui suivent est né d’un double inté­rêt. D’abord, de pou­voir relire Glis­se­ments de P. Jaf­feux, texte qui ne vieillit pas, dont le ton au contraire éclaire ses ouvrages plus récents, ainsi que la démarche de l’auteur.

Et, jus­te­ment, c’est cette démarche qui double mon goût pour cette lit­té­ra­ture d’expérience et de recherche — ce qui du reste devrait être une simple néces­sité artis­tique pour tout écri­vain, celle de se trans­for­mer en une lumière, en un étin­cel­le­ment d’invention et de nou­veauté dans la pâte, la matière scrip­tu­rale, à l’épreuve du temps.

Bien sûr, cette explo­ra­tion, ici, de noms propres — trai­tée un peu comme les patro­nymes des énu­mé­ra­tions des filia­tions bibliques par exemple -, d’oiseaux ou de villes, consti­tue un ensemble maî­trisé et fécond. Cette expé­ri­men­ta­tion se situe dans l’axe d’une spi­ri­tua­lité, que je défi­nis par une ouver­ture au Zen ou aux phi­lo­so­phies orien­tales.

À mon sens, la dérive de cette ana­go­gie vers les arts plas­tiques, où le lec­teur est conduit des pages dra­ma­tiques, presque théâ­trales, vers des objets proches du des­sin à la mine de plomb de Sol LeWitt, forme l’ossature phy­sique du recueil.

Cela dit, le livre qui tente de fabri­quer, de com­bi­ner des diva­ga­tions lit­té­rales et gra­phiques, met en péril les genres, prose et poé­sie, théâtre et arts visuels, et mérite une vraie atten­tion. Je dis « vraie » par souci de bien mon­trer que cette fouille au milieu des sèmes, est conso­li­dée par une expé­rience inté­rieure, un monde, un for inté­rieur qui ne peut se trom­per lui-même, et qui éli­mine d’emblée tout manié­risme ou affectation.

Et comme ma lec­ture s’est faite avec mon porte-mine à la main, j’ai consi­gné sur la page de garde de Glis­se­ments, à la fois le titre de ces lignes, et quelques notions qui m’ont paru dignes d’intérêt. Car cette atten­tion por­tée au plus petit sème, et encore à la plus haute énigme, s’écrit selon moi comme à la fois a-significative, infra-significative et supra-significative.

Je veux dire que cette poé­tique par­ti­cipe de dif­fé­rents niveaux d’appréciation, ce que le lan­gage auto­rise, ce feu ivre qu’est un texte, allant de la plus simple vir­gule jusqu’à la phi­lo­so­phie. Là est le phé­no­mène essen­tiel de tout acte d’écriture.

Cepen­dant, je ne crois pas que l’on puisse rat­ta­cher cette esthé­tique à celle de l’OULIPO. Car la façon d’inventer de Phi­lippe Jaf­feux ins­taure une attente, un halè­te­ment qui ne cherche pas la forme pour la forme, mais opère dans la matière avec les moyens de la matière.

Dès lors, il faut suivre presque inquiet ce glis­se­ment dis­cret du désir, glis­se­ment pro­fond vers la lit­té­ra­ture, vers le lan­gage, juste le langage.

Pour conclure quand même en rap­pro­chant ce livre de mon inté­rio­rité d’observateur lit­té­raire, je ferais allu­sion au Punc­tum de Barthes, car lire cet ouvrage revient à repé­rer ces noms inven­tés par exemple, comme pour s’y pen­cher en un miroir, pour voir au-delà d’eux, ce que l’écrivain leur prête comme énigme.

En s’accrochant à ces points focaux, on se main­tient ensemble dans l’imaginaire de l’auteur et dans le degré de sa force, dont ces noms, donc, per­mettent et faci­litent la pour­suite de vers, de strophes, de frag­ments, jusqu’à l’ivresse seule de l’image.

Et puis, j’écoutais le beau disque — ancien lui aussi, et comme le tatouage de ma géné­ra­tion — My life in the bush of ghosts de Brian Eno, matière sonore qui frap­pait ma pro­gres­sion dans le livre, ajou­tant une épais­seur sen­si­tive et artis­tique à ce tra­vail de liseur et d’assesseur lit­té­raire.

J’en suis revenu confiant, heu­reux presque, voyant ce que les Lettres réservent de bon et de pro­jec­tion hors de notre temps historique.

didier ayres

Phi­lippe Jaf­feux, Glis­se­ments, éd. Lans­kine, 2017 — 12,00 €.