Françoise Chadaillac, La Reine Patate ou les cantines du détour

Poétique de l’espace

Fran­çoise Cha­daillac, née en Chine en 1949 et ini­tiée à la pho­to­gra­phie par son beau-père, part en Cali­for­nie en 1972, et s’inscrit au stu­dio photo de l’université de Ber­ke­ley.

Pour elle, la pho­to­gra­phie est le médium idéal pour témoi­gner de façon esthé­tique, émou­vante et directe de la condi­tion humaine.

C’est seule­ment après 40 ans que son livre La Reine Patate ou les can­tines du détour est édité. Ces pho­tos prises en noir et blanc au Qué­bec jouent de zones sombres et de plus claires pour res­ti­tuer la sen­sa­tion du moment quel que soit l’objet de ses prises.

Ici, le sujet est la baraque à frites et autres « food trucks » d’un temps révolu même si de telles mai­sons, mobiles ou non, existent tou­jours et deviennent même une nou­velle mode. Celle-ci fleu­rit dans les rues de Los-Angeles - même si les frites sont rem­pla­cées par tacos et “asian foods”.

Les per­son­nages de ces prises se savent pho­to­gra­phiés mais ils ne sont aucu­ne­ment mis en scène. “Ma façon de pho­to­gra­phier cor­res­pon­dait à mon rythme lent, et à ma néces­sité de m’imprégner de l’esprit des lieux, des gens et de leurs gestes. J’attendais sou­vent le moment pro­pice où l’image me conve­nait.” écrit Fran­çoise Chadaillac.

Elle sait attendre et lais­ser aller sans rien brus­quer. Il s’agit pour elle de « recueillir » des images le moment venu. Et, en dépit du temps passé, de telles pho­to­gra­phies ne sont en rien la simple res­ti­tu­tion d’un passé nos­tal­gique.

C’est avant tout une manière de par­ta­ger des choses vues au sein d’une poé­tique de l’espace.

jean-paul gavard-perret

Fran­çoise Cha­daillac, La Reine Patate ou les can­tines du détour, Edi­tions Loco, 2020, 120 p. -38,00 €.