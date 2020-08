Fabio Ponzio, East of Nowhere

L’espoir et après

A la fin des années 80 du siècle der­nier, le pho­to­graphe ita­lien Fabio Pon­zio s’est lancé dans un périple à tra­vers les villes et vil­lages de l’Europe cen­trale puis orien­tale et du Cau­case afin de docu­men­ter les mul­tiples visages des peuples de ces régions.

Ses pho­to­gra­phies témoignent de la pau­vreté endé­mique et de l’oppression géné­ra­li­sée des der­nières années des régimes com­mu­nistes. Mais sur­gissent autant la déso­la­tion qu’un cer­tain espoir.

L’ima­ge­rie se veut ici réso­lu­ment huma­niste et rap­pelle des tra­di­tions de la foi pro­fonde, comme celle de l’humilité et du cou­rage, du sacri­fice et de l’instinct de sur­vie. Par exemple se découvre une voi­ture avec deux mou­tons sur la ban­quette arrière, mais la sug­ges­tion reste d’une fan­tai­sie trom­peuse.

La voi­ture est sans conduc­teur, l’un des ani­maux regarde vers la caméra et la route est vide. Nous sommes bien au milieu de nulle part ou presque.

Sous la rési­gna­tion se per­çoit par­fois la pré­sence d’une méta­phy­sique. Elle tente d’ouvrir la croûte d’un maté­ria­lisme dont ceux qui sont pré­sents ici ne béné­fi­cient que de moindres miettes. La mort n’est jamais loin. Elle rôde.

Elle est même par­fois pré­sente là où un enfant tend la main vers un corps dans un cer­cueil ouvert.

Le deuil devient la seule parade et un mode de vie aux­quels s’ajoute un culte de la mor­ti­fi­ca­tion des péni­tents gui­dés par une reli­gion faite de dureté. Si bien qu’il ne reste pour tout espoir que la vodka.

Elle fait des pêcheurs des ivrognes, des gisants sur des trot­toirs tan­dis que les femmes prient plus loin pour leur âme sinon morte du moins sonnée.

jean-paul gavard-perret

Fabio Pon­zio, East of Now­here, Pré­face de Herta Mül­ler, Thames & Hud­son, 2020, 156 p.