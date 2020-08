James Rollins, Une aventure de la Sigma Force : Le 7e fléau

Quand une plaie d’Egypte resurgit…

La Sigma Force est un groupe clan­des­tin qui agit sous l’égide du DARPA, une agence de recherches du minis­tère de la Défense aux USA.

Ce groupe est dirigé par Pain­ter Crowe assisté de Kathryn Bryant, son bras droit.

Dans le désert de Nubie, en ce prin­temps 1324 avant J.-C. la grande prê­tresse Saba, la ser­vante élue de Dieu, entre dans ce qui est son tom­beau.

À New York, en mars 1895, Mark Twain est en com­pa­gnie de Nikola Tesla quand ils sont inter­pel­lés par un Stan­ley ter­ro­risé. Celui qui a retrouvé David Living­stone en Afrique veut que Tesla l’accompagne à Londres pour l’aider à empê­cher un pro­chain fléau de dévas­ter l’humanité.

De nos jours, au Caire, Safia al-Maaz, conser­va­trice en chef au Bri­tish Museum, Jane McCabe, accom­pa­gnées de Derek Ran­kin, un bio-archéologue, arrivent à la morgue pour iden­ti­fier le corps d’Harold McCabe. Cet archéo­logue avait dis­paru, il y a deux ans, lors d’une expé­di­tion au Sou­dan, vers les sources du Nil. Il est réap­paru malade, vic­time d’un rituel d’auto-momification. L’autopsie révèle une étrange alté­ra­tion du cer­veau. Son corps est rapa­trié à Londres.

Une grave épi­dé­mie se déclare au Caire dans le per­son­nel qui a été en contact, de près ou de loin, avec le corps de l’archéologue. Pen­dant le trans­port, des scel­lés du cer­cueil ont été abî­més d’où un risque impor­tant de pro­pa­ga­tion dans Londres. Deux tech­ni­ciens déve­loppent déjà des symp­tômes.

Safia décide d’en par­ler à Pain­ter Crowe à qui elle rendu un gros ser­vice il y a quelques années. Alors qu’elle lui explique avoir trouvé une situa­tion ana­logue impli­quant Stan­ley et Living­stone au XIXe siècle à Londres, il voit un indi­vidu entrer dans le bureau de Safia en bran­dis­sant un fusil et tirer. L’écran s’éteint…

Paral­lè­le­ment, Jane McCabe, accom­pa­gnée de Derek, fouille dans les notes de son père, dans la mai­son fami­liale. Un appel télé­pho­nique pres­sant l’enjoint de se réfu­gier immé­dia­te­ment parmi la foule. Depuis le pub, ils voient un incen­die. C’est leur mai­son qui brûle. Sou­dain un colosse sur­git et entraîne Jane après avoir écarté bru­ta­le­ment Derek…

Pour cette aven­ture, le roman­cier place le couple de diri­geants de la Sigma Force au cœur de l’action en l’amenant à inté­grer une base où des recherches mys­té­rieuses sont menées par un adepte des théo­ries de Nikola Tesla.

Paral­lè­le­ment, Sei­chan cette ancienne tueuse de la Guilde, Gray­son Pierce ex-Rangers, Joe Kowalski et Monk Kok­ka­lis vont être mêlés à des évé­ne­ments dra­ma­tiques de l’Angleterre au Sou­dan, vont devoir faire face à des énigmes et des enne­mis impla­cables qui vont les pous­ser à aller au bout d’eux-mêmes.

Outre l’action omni­pré­sente qui, dans ce livre plus par­ti­cu­liè­re­ment, se pré­sente comme une défer­lante de péri­pé­ties mus­clées, James Rol­lins intro­duit nombre de don­nées scien­ti­fiques, archéo­lo­giques, his­to­riques et bibliques. Il fait état de L’Exode et des dix plaies, ces dix catas­trophes qui, selon le Livre Saint, plongent l’Égypte dans le chaos et amènent Pha­raon à lais­ser les Hébreux par­tir vers leur terre pro­mise.

Tout récit légen­daire com­porte une base réelle plus ou moins enjo­li­vée, plus ou moins apprê­tée selon le mes­sage à faire pas­ser. Le roman­cier se fonde sur de récents tra­vaux qui expli­citent de façon natu­relle les dix plaies qui ont pu avoir lieu sans, pour autant, avoir une cause divine.

Le roman­cier met en scène, pour struc­tu­rer une par­tie de son intrigue, Stan­ley et Living­stone, deux per­son­nages authen­tiques dont on a mythi­fié la ren­contre sans appro­fon­dir la réa­lité de leurs par­cours. Si Stan­ley et Mark Twain ont été amis, ce der­nier a été très proche de Nikola Tesla. Ils pas­saient beau­coup de temps ensemble et Twain aidait Tesla dans son labo­ra­toire.

Le per­son­nage de Nikola Tesla est fas­ci­nant. Ce génie vision­naire était per­suadé de l’existence d’une éner­gie sans fil et avait annoncé avoir décou­vert une source d’énergie inédite. Ses pro­pos inquié­taient tant le gou­ver­ne­ment amé­ri­cain qu’à son décès, la suite qu’il occu­pait à New York a été déva­li­sée et tous les docu­ments per­son­nels emportés.

On trouve des infor­ma­tions rela­tives aux archées, aux bac­té­ries élec­triques, au chan­ge­ment cli­ma­tique sur l’Arctique, à l’embaumement, aux momies tatouées, aux capa­ci­tés excep­tion­nelles des élé­phants… Publié en langue anglaise en 2016, ce livre fait état d’un risque de pan­dé­mie qui res­semble fort à celle qui déferle en 2020.

Mêlant avec vir­tuo­sité ces dif­fé­rentes don­nées à un mael­strom d’actions débri­dées, James Rol­lins offre, au-delà d’un for­mi­dables récit d’aventures, une ouver­ture sur de mul­tiples sujets fort enri­chis­sant à décou­vrir et approfondir.

serge per­raud

James Rol­lins, Une aven­ture de la Sigma Force : Le 7e fléau, tra­duit de l’anglais (États-Unis) par Les­lie Boitelle-Tessier, fleuve noir, coll. “Roman poli­cier & thril­ler”, juin 2020, 544 p. – 21,90 €.