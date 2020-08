Pina Chiarandà, Sicile

Seul le regard compte

Pina Chia­randà est née en Sicile. Elle a étu­dié les arts et la phi­lo­so­phie à Milan. Elle a com­mencé son tra­vail de pho­to­graphe en s’intéressant autant à l’architecture qu’au repor­tage et au por­trait. Et ce pour dif­fé­rents médias dont Vogue.

Par ses pho­tos sur les archi­tec­tures, elle se demande tou­jours ce que ses concep­teurs pensent en les créant et com­ment ils per­çoivent la lumière.

Avec ses pho­tos en noir et blanc, elle s’intéresse au lien entre le lieu et sa vie et dans ses pho­tos cou­leurs, le mes­sage se veut plus direct.

Cepen­dant, pour elle, une pho­to­graphe doit tou­jours racon­ter des his­toires plu­tôt qu’expliquer le sens des prises pour ceux qui s’y inté­ressent et les contemplent.

Ses cli­chés expres­sion­nistes offrent une vision des condi­tions de vie — entre autres dans son pays - de manière élé­gante et sou­vent astu­cieu­se­ment trans­gres­sive - en fai­sant abs­trac­tion de toute idéo­lo­gie : seul le regard compte.

jean-paul gavard-perret