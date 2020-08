Dolce Vita

En Ita­lie, dans la mai­son des grands-parents de Car­lotta di Lenardo, il y avait une pièce avec grande biblio­thèque.

Dans celle-ci, une porte — cachée par les ran­gées de livres — ouvrait sur une grande pièce où rayon­nait un énorme cir­cuit de trains en modèle réduit. Le grand-père avait donc créé là son jar­din secret.

Mais ce n’était pas le seul.. Lors d’un repas de famille, il révèle à sa petite fille sa pas­sion pour la pho­to­gra­phie. Il la pra­ti­qua pen­dant toute sa vie et, après cet aveu, il par­tage avec elle plus de 8000 pho­to­gra­phies soit un ensemble d’œuvres ver­na­cu­laires cap­tu­rant plus d’un demi-siècle de vie en cou­leurs vives.

Incon­nues pen­dant l’existence de leur auteur, ces oeuvres repré­sentent le plus beau des avant-propos de ce qu’on nom­mera le style pro­pre­ment ita­lien de la pho­to­gra­phie déve­loppé ensuite de Luigi Ghirri à Guido Guidi.

Un style fais de fra­grances, plai­sirs et désirs. Bref, d’une cer­taine “dolce vita”.

Ce superbe An Attic Full of Trains per­met de décou­vrir une sélec­tions de prises sen­suelles du pho­to­graphe.

Sur les plages ou dans les bars, dans les mon­tagnes ou en voyage en Ita­lie, au Bré­sil, au Maroc, aux USA, en Grèce se découvrent les amou­reuses (nom­breuses) et les amis de ce génie qui, comme Vivian Maier (mais dans un autre registre), demeura inconnu.

jean-paul gavard-perret

Alberto di Lenardo, An Attic Full of Trains, Car­lotta di Lenardo (ed.), Mack Edi­tions, Londres, 2020 — 30,00 €, £ 25,00.