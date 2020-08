Christian-Edziré Déquesnes, Au bal masqué ohé ! ohé !

Jour­nal du confinement

Ne nous fions au pas au titre — façon quasi biguine — du livre. Certes, celui-ci va res­ter enjoué puisque d’une cer­taine manière, une fois de plus, la musique sauve le monde.

Ou au moins le console dans l’attente d’une sur-vivance.

La France, la Bel­gique et bien des pays sont confi­nés. Mais par effet réité­ra­tif du titre scandé, Christian-Edziré Déquesnes crée son propre jour­nal des semaines qui ont inter­rompu le cours de nos exis­tences et peut-être du globe ter­restre — même si sur ce plan les hypo­thèses sont ouvertes sur le doute et l’instabilité.

L’auteur ne fait pas de plan sur la comète et au moment où le créa­teur d’Alice nous a quitté et où Arno s’est trans­formé, les vieux blues­men du siècle der­nier deviennent les hiron­delles d’un prin­temps qui, mal­gré le soleil, n’aura pas eu lieu — du moins tel que nous l’avions benoî­te­ment rêvé dans nos désirs et nos (dés)ordres deve­nus révo­lus ou dévalorisés.

Christian-Edziré Déquesnes nous fait com­pa­gnon, depuis son Nord aimé, des chan­ge­ments de pers­pec­tives à l’ombre des dis­pa­rus : parents enter­rés au cime­tière du Mou­lin des Loups, de R. L. Burn­side le gui­ta­riste qui ne résista pas au pas­sage de Katrina sur la Nou­velle Orléans, de Rim­baud et de Poe.

Il va désor­mais reprendre la route dans sa “bagnole” qui resta des semaines, pneu crevé dans un par­king devenu presque obso­lète. C’est le moyen — une fois qu’elle est répa­rée — de retrou­ver les aimé(e)s qui furent trop long­temps éloigné(e)s.

Ser­vantes aux pieds nus ou cavaliers.

jean-paul gavard-perret

Christian-Edziré Déquesnes, Au bal mas­qué ohé ! ohé !, avec une photo de Syl­vie Saey, L’Âne qui Bûtine, Mous­cron (Bel­gique), 2020.