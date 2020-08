Female Photographers Org, The Body Issue

Donner à voir le tra­vail des pho­to­graphes femmes

Un dia­logue sur les corps et la manière dont ils sont per­çus ont été entre­pris par le col­lec­tif “Female Pho­to­gra­phers Org”.

Après un pre­mier livre The Body Issue, le col­lec­tif ras­semble la des­crip­tion des corps sous diverses prises par­fois méta­pho­riques ainsi qu’une série de livres de pho­tos sur le sujet.

Fondée en 2018, Female Pho­to­gra­phers Org publiera désor­mais de nom­breux livres dans ce domaine et orga­ni­sera des expo­si­tions sous sa direc­tion.

Le but est de don­ner à voir le tra­vail des pho­to­graphes femmes tant elles sont sous-représentées dans le monde de l’art et dans le but de ren­for­cer leur position.

The Body Issue est aussi l’occasion d’inviter des artistes fémi­nines dans un livre col­lec­tif pour par­ta­ger soli­dai­re­ment leurs expériences

jean-paul gavard-perret

Female Pho­to­gra­phers Org, The Body Issue, Hatje Cantz, Ber­lin, 2020.