Marco Del Tra’, Le temps n’est pas compté à partir de la lumière du jour, mais à partir de minuit

Eléments pre­miers de la photographie

Marco Del Pra’ est né en Ita­lie en 1979. Il a étu­dié la pho­to­gra­phie à Milan et la com­mu­ni­ca­tion visuelle à l’université Bau­haus de Wei­mar. Entre l’Italie et Ber­lin, il tra­vaille en tant que pho­to­graphe indé­pen­dant pour des jour­naux inter­na­tio­naux. Il est consi­déré à juste titre comme spé­cia­liste de la pho­to­gra­phie docu­men­taire, édi­to­riale et du por­trait.

Il a créé le scroll-documentaire « atter­wasch. » sélec­tionné au Fes­ti­val inter­na­tio­nal du film de Genève et qui a reçu le Lead Award 2014 Or d’Allemagne (créa­tion web de l’année).

Son approche reste tou­jours expres­sion­niste. L’artiste n’a jamais d’idées pré­con­çues lorsqu’il aborde un pro­jet : tout se crée en avan­çant. Il invente de la sorte des “matrices“qui ren­voient à une cer­taine pein­ture ges­tuelle ou aux pein­tures en noir et blanc d’Emilio Vedova, un peintre qu’il appré­cie depuis toujours.

Son expo­si­tion et le livre qui en résulte se nomment “Le temps n’est pas compté à par­tir de la lumière du jour, mais à par­tir de minuit.” Il s’agit des paroles d’une chan­son du chan­teur de reg­gae Vaughn Ben­ja­min. Mario Del Pra les a écou­tées de manière obses­sion­nelle afin d’innerver un tel pro­jet où il est ques­tion de la lumière et du temps.

A savoir les élé­ments pre­miers de la photographie.

jean-paul gavard-perret

Marco Del Pra’, Le temps n’est pas compté à par­tir de la lumière du jour, mais à par­tir de minuit, Théâtre de la Vieille Forge, Petite-Vallée (Qué­bec), Livre édité par Delpra.photoshelter.com.