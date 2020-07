Mobidic, Le culte de Mars

Quand sombre une civilisation !

Avec le titre de son album, dont elle assure la réa­li­sa­tion totale du scé­na­rio à la cou­leur, Mobi­dic plante le thème et le décor. Quelques pseu­dos guides ont mythi­fié les humains par­tis pour Mars. Ils attendent leur secours, ima­gi­nant que ces der­niers vont venir recher­cher ceux qu’ils ont laissé der­rière eux. N’ayant pas la maî­trise de la tech­no­lo­gie ou trou­vant plu­tôt confor­table d’être les prêtres de cette reli­gion, ils imposent l’idée que le salut vien­dra du ciel plu­tôt que d’eux-mêmes. Ils pra­tiquent, pour ce faire, un pro­sé­ly­tisme mus­clé, très mus­clé.

Paral­lè­le­ment, un humain par­court le pays pour réunir ce qui reste du savoir des anciens, infor­ma­tions, don­nées qu’il consigne dans un ouvrage dont il veut faire une ency­clo­pé­die utile aux hommes.

Un groupe ter­ro­rise des vil­la­geois pour que ceux-ci se conver­tissent au culte de Mars. Les res­sources ter­restres ont été épui­sées et les plus riches sont par­tis pour colo­ni­ser la pla­nète Mars. Ceux qui sont res­tés ont som­bré dans l’obscurantisme, menés par quelques esprits déran­gés. Et depuis, faute d’autre solu­tion, ils attendent qu’on vienne les cher­cher, fai­sant des sacri­fices humains pour atti­rer l’attention des “dieux”.

Her­mès, sur­nommé aussi Le Mes­sa­ger de Mars, sillonne le pays pour col­lec­ter des savoirs per­dus qu’il consigne dans un ouvrage. Il pense per­mettre à l’humanité d’aller de l’avant, de retrou­ver une auto­no­mie, de renaître de ses cendres. Son périple l’amène à ren­con­trer une jeune femme répu­tée folle par ceux qu’elle croise. Her­mès réus­sit à l’approcher. Il com­prend qu’elle est sourde et qu’elle emploie le lan­gage des signes dont il pos­sède, dans son ouvrage, quelques élé­ments.

Peu à peu, il va gagner sa confiance et décou­vrir alors une situa­tion inat­ten­due mais source de grands dangers…

La scé­na­riste détaille les ren­contres et les décou­vertes que fait Her­mès, expli­ci­tant le nou­veau mode de vie des habi­tants, leur façon de pen­ser, leur psy­cho­lo­gie. Avec cette jeune sourde, c’est tout le pro­ces­sus d’échange qui est déve­loppé et c’est pas­sion­nant. Mais celle-ci cache des connais­sances qui vont bou­le­ver­ser la vie d’Hermès.

L’auteure met en scène, avec maî­trise, les effets de ces croyances ineptes et les abus aux­quels elles conduisent.

Le des­sin réa­liste fait la part belle aux per­son­nages, à l’expressivité de leurs sen­ti­ments, à leurs émo­tions, en pri­vi­lé­giant les regards aux­quels sont don­nés inten­sité et viva­cité. Mobi­dic place les pro­ta­go­nistes dans de superbes décors essen­tiel­le­ment natu­rels puisque la civi­li­sa­tion tech­no­lo­gique s’est effon­drée.

Cet album aux cou­leurs chaudes est heu­reu­se­ment com­plété par un Cahier des des­sins oubliés qui expli­cite encore le tra­vail gra­phique mené par l’auteur.

Ce Culte de Mars est une belle et bonne sur­prise tant pour l’histoire, le trai­te­ment du thème que pour le gra­phisme de qua­lité qui enchante le regard.

serge per­raud

Mobi­dic (scé­na­rio, des­sin et cou­leur), Le culte de Mars, Del­court, coll. “Hors col­lec­tion”, juin 2020, 112 p. – 18,95 €.