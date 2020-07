Philippe Thireau, Cut & Mortelle Faveur suivi de J’entends les chiens

Terreur intime

Il y a du théâtre éli­sa­be­thain et becket­tien chez Phi­lippe Thi­reau. Il aime mélan­ger les genres dans — dit-il — son “oeuvre au noir qui s’élabore len­te­ment” et qui peut au besoin res­sem­bler (mais res­sem­bler seule­ment) à un théâtre pour enfants.

Et dans ce cas, ils vont gran­dir très ou trop vite.

De chaque pièce jaillit une “ter­reur intime” de divers aca­bits. Dans J’entends les chiens un ava­tar de Richard III ou d’autres rois sha­kes­pea­riens ne che­vauche qu’un bidet qui, pour peu, ne serait que de bois.

Chez cet Oordt, la cava­le­rie donne envie de pis­ser plus que d’affronter de troupes de bêtes sachant que, tout compte fait, ce serait pour rien.

D’une pièce à l’autre, tout finit par ce que Beckett nomma “foi­rades”. Si bien que les “final cuts” sont des débâcles. Mais en amont soit le soli­loque, soit le ping-pong ver­bal sont tou­jours astu­cieux, inci­sifs, auda­cieux, dan­ge­reux la où tout est per­mis même la mort donc le crime (l’inverse est vrai aussi).

Mais Phi­lippe Tireau garde le pri­vi­lège de nous amu­ser avec l’horreur intime d’un “homme un peu vieux mais pas encore mort” (Mor­telle Faveur) ou avec une mère abu­sive et cas­ta­trice comme le titre l’indique (Cut).

Chaque fois le risque est là ; il y a des mains de vilains — si “grosses et velues qu’elles pour­raient faire mal.” Les salauds y arrivent, les mères aussi et les chiens idem.

Mais en de tels jeux — qui n’attendent que leur mise en scène — fina­le­ment tout est donné et repris là où nous sommes invi­tés dans des “façons de pièce”.

L’enjeu est celui d’une flamme de chan­delle. Et on regrette lorsqu’elle s’éteint.

jean-paul gavard-perret

Phi­lippe Thi­reau, Cut & Mor­telle Faveur suivi de J’entends les chiens, Edi­tions Ziv, 80 et 62 p. — 9,50 et 11,00 €.