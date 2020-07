Chrystèle Lerisse : deux expositions

Faire par­ler le silence à tra­vers l’ argen­tique noir et blanc

La gale­rie Vic­tor Sfez pro­pose deux périodes de l’oeuvre pho­to­gra­phique argen­tique noir & blanc de Chrys­tèle Lerisse.

Une dérive sur le corps et sa sen­sua­lité et une sélec­tion des fameux pay­sages de vaches de “mis­sion Lerisse le tour de France des vaches”. Elle est pro­longé par l’expérimentation “Aurora Noir” en Corrèze.

Dans le mini­ma­lisme qu’elle affec­tionne, afin de mon­trer moins pour voir mieux, l’artiste lutte de manière choi­sie contre la satu­ra­tion des grandes images qui nous sub­mergent dans nos villes ou sur nos écrans.

Non seule­ment les images ne retiennent que des frag­ments de réel mais l’artiste opte volon­tai­re­ment pour de petits formats.

Cela n’a rien d’anecdotique ou de pur effet de style : Chrys­tèle Lerisse intime l’ordre au regar­deur de se rap­pro­cher au plus près afin de com­prendre comme — et jusque dans le presque noir — la lumière est la source pre­mière de la pho­to­gra­phie.

La “défaillance” de lumi­no­sité est donc essen­tielle et donne pro­fil et sens à l’oeuvre et à l’analyse que de telles images pro­posent impli­ci­te­ment là où, d’une cer­taine manière, la créa­trice fait par­ler le silence à tra­vers l’ argen­tique noir et blanc.

L’artiste ne va jamais à l’aventure. Son tra­vail est le fruit d’un pro­ces­sus men­tal avant de se mettre à l’ouvrage et ce — for­cé­ment, vu cette pré­pa­ra­tion — sans mul­ti­plier les prises : elle sait ce qu’elle a à faire et ce que chaque pho­to­gra­phie va pro­duire comme fas­ci­na­tion et interrogation.

jean-paul gavard-perret

Chrys­tèle Lerisse,

- artiste plas­ti­cienne pho­to­graphe, Gale­rie Vic­tor Sfez 18 place Dau­phine 75001 Paris, expo­si­tion du 30 juin au 13 juillet 2020,

– Aurora Noir, Trei­gnac Pro­jet, 27 juillet au 09 sep­tembre 2020.