Olivier Richard & Yang Weilin, Les Licteurs : t.01 : “La mort du grand dieu Pan” & t.02 : “Dagon”

Histoire et Mythologie

Les lic­teurs, à l’origine, accom­pagnent un magis­trat et marchent en file indienne en le pré­cé­dant pour lui ouvrir un pas­sage dans la foule romaine.

Après la fin de la Répu­blique, les lic­teurs deviennent une garde mili­taire qui pré­fi­gure la garde pré­to­rienne. Dans le pré­sent récit, ils forment les Forces spé­ciales de l’Empire romain.

Au large de Paxos, en l’an 33, des marins voyant un nombre impres­sion­nant de pois­sons morts rap­portent à Rome, sous le règne de Tibère, la nou­velle que le dieu Pan est mort.

Dans les fau­bourgs de Rome, les Lic­teurs s’entraînent dure­ment pour l’arrivée de l’empereur Hélio­ga­bale. Ils sont com­man­dés par Arto­rius. Pline vient s’enquérir de la situa­tion car l’empereur, qui a beau­coup d’ennemis, arrive le len­de­main.

Le soir, ils se retrouvent tous à la taverne, sauf Ursus, depuis qu’il est converti au dieu des Chrétiens.

Mal­gré les pré­cau­tions prises, un archer, depuis un toit, tire sur l’empereur, le manque, tuant une ser­vante. Hélio­ga­bale, furieux, charge Pline de trou­ver les ini­tia­teurs de l’attentat. Il veut faire construire un temple pour Ela­ga­bal, une pierre noire censé repré­sen­ter le dieu Soleil, le dieu des dieux. Dans ce temple, il veut réunir les reliques des dieux de Rome.

Un Homme noir appa­raît chaque fois que Rome est en péril. Il avait été vu près du cadavre de Pan. Sa pré­sence est signa­lée à nou­veau à Samo­thrace. Arto­rius et les Lic­teurs sont char­gés de le tra­quer. Ils vont se retrou­ver au cœur d’un conflit oppo­sant des dieux et seront confron­tés à de sombres puis­sances et à la folie de l’empereur…

Amal­ga­mant avec entrain la mytho­lo­gie romaine et grecque, des évé­ne­ments his­to­riques, des per­son­nages authen­tiques, quelques adap­ta­tions d’une réa­lité et du fan­tas­tique, Oli­vier Richard offre un récit tonique. Les rebon­dis­se­ments sont mul­tiples avec une équipe aguer­rie qui doit faire face à des évé­ne­ments étranges, des phé­no­mènes mys­té­rieux, des dan­gers mul­tiples et se livrer à des com­bats épiques.

L’édi­teur pré­sente l’esprit du dip­tyque selon la for­mule sui­vante : Quand Murena ren­contre Love­craft. Cette image résume fort bien le scé­na­rio sachant que Néron est rem­placé par Hélio­ga­bale qui, dans son genre, n’a rien à envier au pre­mier et que le Cthulhu et autres mons­trueuses enti­tés love­craf­tiennes cèdent la place à d’autres créa­tures sombres de la mytho­lo­gie et de la Bible.

La vie et les excès d’Héliogabale per­mettent une bonne base d’aventures extra­va­gantes. Syrien, il arrive à Rome comme empe­reur car sa grand-mère, pro­fi­tant d’une petite res­sem­blance avec l’empereur tombé au com­bat, per­suade Rome qu’il est l’héritier. Il est d’abord le grand prêtre auto­pro­clamé d’une reli­gion dont le dieu, Éla­ga­bal, est repré­senté par une pierre noire, peut-être un mor­ceau d’astéroïde. Il est consi­déré comme un des grands dépra­vés parmi les empe­reurs romains, ayant à faire face, dans ce domaine, à des pointures.

Yang Wei­lin donne vie aux per­son­nages avec un trait réa­liste. Il pro­pose une vision des dieux s’inspirant de repré­sen­ta­tions anciennes qu’il adapte à son propre style. Ses des­sins sont dyna­miques, d’une belle puis­sance évo­ca­trice.

Les décors sont très sug­ges­tifs et il exé­cute des doubles pages, des vues pano­ra­miques très agréables à l’œil.

Ce récit, qui peut se défi­nir comme un péplum éso­té­rique, se découvre avec un inté­rêt cer­tain pour un scé­na­rio alliant His­toire et fan­tas­tique, pour son gra­phisme qui mérite qu’on s’y arrête.

décou­vrir un extrait

serge per­raud

Oli­vier Richard (scé­na­rio), Yang Wei­lin (des­sin) & Pan Zhi­ming (cou­leurs), Les Lic­teurs : t.01 : La mort du grand dieu Pan & t.02 : Dagon, Glé­nat, coll 24x32, juillet 2020, 48 p. par album au prix de 13, 90 € chacun.