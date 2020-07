Grégory Magne, Les parfums

Parfum éventé

Emma­nuelle Devos incarne un “nez” auquel per­sonne ne résiste sinon son chauf­feur. Très vite — trop -, le prin­cipe d’une comé­die sen­ti­men­tale est en place même si elle se vou­drait plus profonde.

D’un côté une femme de tête rigide, de l’autre un homme plus “rai­son­nable” et en dif­fi­culté pour avoir la garde de sa fille se font face là où la volonté de démons­tra­tion sérieuse para­site la comé­die et la réduit à une mono­to­nie plu­tôt prévisible.

Au bout de 10 minutes, le prin­cipe du film est essoré et il ne reste pas grand chose. Ce par­fum est donc sans grande fra­grance.

Molle et conforme, cette pro­duc­tion banale et des­crip­tive très nor­mée, de type plus télé­vi­suelle que vrai­ment ciné­ma­to­gra­phique, n’est sau­vée que par les deux inter­prètes prin­ci­paux. Une fois de plus “la” Devos ravira ses affiicionados.

Privés de grosses machines amé­ri­caines depuis la réou­ver­ture des salles, les dis­tri­bu­teurs pri­vi­lé­gient les films fran­çais. Mais les spec­ta­teurs méritent mieux que ce jeu entre celle qui empoi­sonne tous ses col­la­bo­ra­teurs et son chauf­feur.

Existe une cer­taine l’élégance dans la mise en scène, les cadrages et la lumière mais tout reste anec­do­tique. Le film est oublié dès qu’il a été visionné.

jean-paul gavard-perret



Les parfums

De : Gré­gory Magne

Avec : Emma­nuelle Devos, Gré­gory Mon­tel, Gus­tave Ker­vern

Genre : Comé­die

Durée : 1H40mn

Sor­tie : 1 juillet 2020

Synop­sis

Anne Wal­berg est une célé­brité dans le monde du par­fum. Elle crée des fra­grances et vend son incroyable talent à des socié­tés en tout genre. Elle vit en diva, égoïste, au tem­pé­ra­ment bien trempé.

Guillaume est son nou­veau chauf­feur et le seul qui n’a pas peur de lui tenir tête. Sans doute la rai­son pour laquelle elle ne le ren­voie pas.