Mario Del Curto, Humanité Végétale

Culti­ver notre jardin

Passionné par tout ce qui tient à la vie sous toutes ses formes et au moment où l’environnement ori­gi­nel de l’écosystème se trans­forme sous le joug des chan­ge­ments cli­ma­tiques et la dimi­nu­tion des res­sources éner­gé­tiques, le pho­to­graphe suisse Mario Del Curto étend la notion de jar­din.

Pour lui, ce milieu fabri­qué et maî­trisé reste la clé d’une exten­sion de la nature et ce dès les pre­miers d’entre eux au Kaza­khs­tan. Ils furent les gre­niers à par­tir des­quels les graines se mirent à essai­mer pour diverses causes.

Dans une vision large du jar­din, le pho­to­graphe s’est donc inté­ressé plus par­ti­cu­liè­re­ment à l’institut Vavi­lov ou la réserve mon­diale de semences du Sval­bard qui, dans leurs vel­léi­tés de réunir un maxi­mum d’espèces, regroupent et contiennent des cen­taines de mil­liers d’échantillons.

Existe là une concep­tion ency­clo­pé­dique peut-être déme­su­rée mais qui joue comme sau­ve­garde d’une par­tie du vivant en un moment où l’ombre de la catas­trophe à venir plane sur le monde.

Mario Del Curto prouve que tout jar­din est fon­da­men­ta­le­ment poli­tique. Son livre et son expo­si­tion prennent le rôle sinon d’avertisseur du moins de rap­pel.

Pour lui, la façon dont nous consi­dé­rons la nature est la trans­po­si­tion de ce que nous fai­sons pour notre envi­ron­ne­ment et la société dans laquelle nous vivons.

Le Vau­dois opte à la fois pour la pré­ser­va­tion et l’imaginaire. L’utopie pro­po­sée est une manière d’envisager de manière plus lucide notre rap­port entre nature et humain, en assu­mant notre impact sur la pla­nète et en réin­ves­tis­sant le jar­din de sa force méta­pho­rique.

L’expression vol­tai­rienne “Il faut culti­ver notre jar­din” prend ainsi l’aspect non d’une échap­pa­toire tem­po­raire mais d’une pers­pec­tive en laquelle cha­cun devrait s’investir en une action qui serait la soeur aînée du rêve de vivre mieux.

C’est ce que nous devons à celles et ceux qui nous suivent.

jean-paul gavard-perret

Mario Del Curto, Huma­nité Végé­tale, Edi­tions Actes Sud, 2020, 480 p.

Expo­si­tion au Centre de culture contem­po­raine de Nantes, jusqu’au 30 août 2020.