Luigi Ghirri, Colazione sull’Erba

Dans des jar­dins italiens

Les déjeu­ners sur l’herbe de Ghirri sont bien loin de celui de Manet… Nulle trace humaine à l’horizon.

Le monde est inanimé et orga­nisé dans un superbe sens de la cou­leur et de l’espace. Chaque image est construite avec un soin extrême.

C’est de Modène — sa ville d’adoption — et depuis 1970 que Ghirri arpente les rues, tourne autour des mai­sons de fau­bourg en recons­trui­sant un petit monde très par­ti­cu­lier et un rien désuet qu’il sai­sit à sa façon dans des cadrages par­ti­cu­lier.

Le pho­to­graphe se risque par­fois un peu plus loin : sur les plages de Rimini ou au bord des lacs suisses. Mais le pro­ces­sus est tou­jours le même : ras­sem­bler autour d’un thème poé­tique une vision par­ti­cu­lière des lieux afin d’en tirer un pro­pos spécifique.

Le pre­mier fut celui qui donne le titre à ce superbe livre. Le pho­to­graphe dépei­gnait ces déjeu­ners de manière iro­nique et angois­sante — ce qui est sou­vent le cas là où un aspect rigo­riste pré­side à ses prises. Chaque fois, Ghirri se foca­lise sur la jonc­tion entre la nature et l’artifice.

Ne cher­chant en rien les pay­sages de jar­din à l’anglaise, il pré­fère ceux où la symé­trie règne.

Existe tou­jours la cap­ture de la symé­trie : celle de cyprès ou de cac­tus en pot ou d’autres arbres en espa­liers ou autres formes contraintes.

jean-paul gavard-perret

Luigi Ghirri, Cola­zione sull’Erba, textes (fran­çais, ita­lien, alle­mand et anglais) de Mas­simo Mus­sini, Roberto Sal­bi­tani & Fran­cesco Zanot. Mack, Londres, 2020, 176 p. — 45,00 €.