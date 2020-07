Julie Birmant & Clément Ombrerie, Une aventure de Renée Stone – t.02 : “Le Piège de la mer Rouge”

Un beau récit d’aventures exotiques

Renée Stone est une jeune roman­cière à suc­cès. En 1930, elle se rend au cou­ron­ne­ment de l’Empereur d’Éthiopie où elle fait la connais­sance de John Malo­wan, un archéo­logue dont le père a été assas­siné dans le pays.

En cause, une tablette assyrienne…

Pour l’heure, Renée et John sont en fuite et accostent sur une île du lac Tana, en Éthio­pie. Mais, quelques heures plus tôt, ils se trou­vaient en bien mau­vaise pos­ture, pris entre deux groupes qui veulent la même chose.

Se fau­fi­lant dans la crypte, ils peuvent s’échapper alors que des coups de feu s’échangent.

Renée et John com­prennent qu’ils sont face à des indi­vi­dus qui veulent le contenu de la tablette assy­rienne indi­quant le lieu où est dis­si­mulé le tré­sor d’Assurbanipal, le plus grand roi assy­rien. Cette tablette a été emprun­tée au Bri­tish Museum par le grand-père de John au tout début du XXe siècle, tablette dont John a pu faire une fra­gile copie.

Si les deux héros ne pensent qu’à ren­trer vivant en Angle­terre, le sort va les bous­cu­ler. Sau­vés de leur îlot par Henri de Frick, un aventurier-trafiquant, et Gra­ham Gray, un jour­na­liste qui, sous cou­vert de repor­tages, raconte leurs aven­tures de façon roma­nesque, ils sont rame­nés à Dji­bouti. Là, ils sont enle­vés et emme­nés à Bakou…

La scé­na­riste réa­lise un mélange de tous les ingré­dients du récit d’aventures exo­tiques tant pour les décors que pour la gale­rie des per­son­nages qui portent cette belle intrigue. On retrouve les héros au grand cœur, des indi­vi­dus aux acti­vi­tés peu hon­nêtes, des agents doubles, voire triple, tels ceux que l’on retrouve dans ces grands récits ayant pour décors les régions loin­taines du monde par rap­port à l’Europe.

Outre les aven­tures débri­dées vécues par le couple de héros, l’intérêt de ce récit réside dans la mise en scène de per­son­nages lar­ge­ment ins­pi­rés de per­son­na­li­tés authen­tiques. Ainsi, Renée Stone est déter­mi­née par rap­port à Aga­tha Chris­tie, tout comme John qui vient de Max Mal­lo­wan. Celui-ci, effec­ti­ve­ment archéo­logue, est devenu le second mari de la romancière.

Il en est de même pour Henri de Frick lar­ge­ment com­posé à par­tir de la per­son­na­lité et de la vie d’Henri de Mon­fried. Ce der­nier fut lai­tier, a fui une vie conju­gale étouf­fante pour Dji­bouti et est devenu négo­ciant, tra­fi­quants d’armes et l’auteur du célé­bris­sime roman quelque peu auto­bio­gra­phique Secrets de la mer Rouge.

Alfred The­zi­ger fut un grand explo­ra­teur n’hésitant pas à s’enfoncer dans des ter­ri­toires non car­to­gra­phiés. Un autre per­son­nage qui inter­vient dans la seconde par­tie de l’album sous le nom de Anis Badian, cache le paro­nyme de Calouste Gul­ben­kian, un armé­nien qui fit for­tune dans le pétrole. Il a ras­sem­blé une col­lec­tion d’œuvres d’art de près de 6 000 pièces dont des chefs-d’œuvre ache­tés au musée de l’Hermitage de Saint-Pétersbourg, dans les années 1920. Quand il faut trou­ver de l’argent pour conti­nuer à ali­men­ter leur train de vie, les poli­tiques n’hésitent pas à dila­pi­der ce qui appar­tient au peuple, à la com­mu­nauté humaine.

Le des­sin, riche en hachures, de Clé­ment Ombre­rie à la fois réa­liste et syn­thé­tique, laisse toute lati­tude à l’expressivité tant cor­po­relle qu’émotionnelle des per­son­nages. Si la mise en page pré­sente un décou­page clas­sique, elle fait la part belle aux pro­ta­go­nistes, ceux-ci étant l’élément essen­tiel du récit. Il en résulte des décors peu nom­breux mais de belle fac­ture.

La mise en cou­leur, assez plate, qui s’inspire de celle des BD des années 1950, est l’œuvre de Clé­ment Ombre­rie, Anne-Sophie Dumerge et Nico­las Bègue.

Ce second tome du trip­tyque est très agréable à par­cou­rir pour les mul­tiples rebon­dis­se­ments et pour le plai­sir de retrou­ver ces aven­tures exo­tiques qui ont fait les beaux jours de géné­ra­tions de lecteurs.

serge per­raud

Julie Bir­mant (scé­na­rio), Clé­ment Ombre­rie (des­sin et cou­leur), Anne-Sophie Dumerge (cou­leur) & Nico­las Bègue (cou­leur), Une aven­ture de Renée Stone – t.02 : Le Piège de la mer Rouge, Dar­gaud, juin 2020, 64 p. – 15,00 €.