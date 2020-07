Fabien Nury & Matthieu Bonhomme, Charlotte Impératrice – t.02 : “L’Empire”

Une belle page d’Histoire !

Char­lotte de Bel­gique a 17 ans quand elle épouse Maxi­mi­lien d’Autriche, le cadet des Habs­bourg dont la famille sou­haite se débar­ras­ser.

Après avoir été gou­ver­neur de la Lombardie-Vénétie, il est nommé, sous l’impulsion de napo­léon III, empe­reur du Mexique.

Le second tome débute quand le couple, et sa suite, débarque à Vera­cruz et arrive sur leurs nou­velles terres. Maxi­mi­lien a le sen­ti­ment de décou­vrir un immonde cloaque. Il refuse le ban­quet de bien­ve­nue crai­gnant l’épidémie de fièvre jaune qui sévit. Le voyage vers Mexico est ponc­tué de ren­contres inso­lites, d’incidents divers et variés. Ils découvrent un accueil bien dif­fé­rent de celui dicté par l’étiquette des cours euro­péennes : des poi­gnées de main, des acco­lades, des foules qui témoignent d’un bel enthou­siasme.

Char­lotte, cepen­dant, est confron­tée à la triste réa­lité dif­fi­cile en visi­tant un hôpi­tal où meurent des sol­dats atteints du typhus mais dont cer­tains ont violé femmes et jeunes filles locales.

Alors que Char­lotte presse son mari de la conqué­rir, celui-ci rêve de maî­tri­ser le Mexique. Expo­sant un pro­gramme très libé­ral, très social, il se met à dos le clergé, la presse, les conser­va­teurs et l’armée. Cepen­dant, il n’est pas fait pour être empe­reur.

Il dis­pa­raît pen­dant des mois de Mexico lais­sant Char­lotte gou­ver­ner. Elle pré­side le conseil des ministres et donne, au nom de son mari, des audiences publiques. Elle est seule pour gérer des situa­tions de crise…

La Grande His­toire a sur­tout retenu les hommes qui ont vécu cette expé­di­tion, de Maxi­mi­lien à Bazaine. Mais elle reste dis­crète, voire pudique sur les femmes qui ont été entraî­nées dans cette cam­pagne, dans cette folie de conquête pour satis­faire l’égo de quelques princes. Aussi Fabien Nury fait décou­vrir l’étrange des­tin de l’unique fille de Léo­pold Ier, roi des Belges, son rôle poli­tique dans cette seconde moi­tié du XIXe siècle au Mexique. Il dévoile la situa­tion dif­fi­cile dans laquelle se trouve le couple, et par exten­sion, tous les élé­ments étran­gers au Mexique.

C’est une poi­gnée de nan­tis, pour défendre leurs pri­vi­lèges, qui a su convaincre Napo­léon III de mettre sur pied cette opé­ra­tion. Mais le peuple est du côté de Benito Jua­rez qui mène une gué­rilla pour plus de liber­tés, de jus­tice tant pénale que sociale. La situa­tion est d’autant plus cri­tique que Maxi­mi­lien se met très vite à dos les piliers pos­sibles de son régime. L’Église romaine montre une fois encore son beau visage de cha­rité chré­tienne en mena­çant, face à une liberté des cultes, d’arrêter de dis­pen­ser les sacre­ments, de pro­non­cer des excommunications…

Char­lotte vou­drait que son mari soit plus atten­tionné à son égard. Or, celui-ci se com­plaît en com­pa­gnie d’un fieffé voyou dans des lieux de débauche où il séjourne de très longues jour­nées, voire des semaines, lais­sant le pou­voir aux mains de son épouse.

Avec Char­lotte, cette jeune femme jetée dans un uni­vers délé­tère, Fabien Nury dresse un magni­fique por­trait d’héroïne, une femme qui tente de faire face, avec l’aide d’un conseiller placé près d’elle par son père, d’agir, de vou­loir maî­tri­ser une situa­tion explo­sive et de lais­ser ses sen­ti­ments, ses désirs d’amour en panne.

Le des­sin aux traits puis­sants de Mat­thieu Bon­homme, les cou­leurs de Del­phine Che­dru donnent une vie par­ti­cu­lière à ce récit. C’est un tra­vail remar­quable sur la mise en page, sur la mise en scène où chaque vignette est créée en fonc­tion d’un tout cohé­rent. Le des­si­na­teur excelle à mettre les émo­tions, les sen­ti­ments sur les visages, à les faire expri­mer par la ges­tuelle. Il pri­vi­lé­gie les yeux, le regard don­nant à Char­lotte, cette femme-enfant à qui on confie des res­pon­sa­bi­li­tés énormes, un coté juvé­nile ou impé­rial, selon les cas.

Ce second tome est enthou­sias­mant tant par la richesse du scé­na­rio que par un gra­phisme qui frise l’excellence.

serge per­raud

Fabien Nury (scé­na­rio), Mat­thieu Bon­homme (des­sin) & Del­phine Che­dru (cou­leur), Char­lotte Impé­ra­trice – t.02 : L’Empire, Dar­gaud, juin 2020, 76 p. – 16,50 €.