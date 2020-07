Anne Paulicevich & Frédéric Fonteyne, Filles de joie

Ourlets de chair et de coeur

Trois femmes sont les héroïnes de ce film. Elles se retrouvent sur le par­king d’une cité avant de pas­ser la fron­tière franco-belge pour deve­nir des pros­ti­tuées là où la joie n’est pas for­cé­ment la pana­cée.

Ces trois filles sont lucides sur leur état. Mais le film n’est jamais glauque et ne joue pas de la com­mi­sé­ra­tion. Il se refuse à une socio­lo­gie de la prostitution.

Existe là un “revenge porn” assez ori­gi­nal qui évite cer­tains pon­cifs — même si le film en caresse (si l’on peut dire) d’autres. Un réel point de vue se mani­feste et c’est essen­tiel.

Aux cou­tures de leur chair, les corps sont han­tés des brû­lures de l’indicible. Ils ne sont en rien des reli­quaires, leurs jambes sont scel­lées à la noc­turne clarté de la chute du temps au par­loir de la vie que repré­sente le bordel

La lai­deur est volon­taire, la mise en scène de la mise en scène se donne aussi loin de tout inté­rêt esthé­tique attendu par une cer­tain mains­tream cri­tique.

Sur­git quelque chose d’indomptable mis en exergue par les trois actrices qui incarnent les héroïnes et dans les­quelles s’arpentent les our­lets de chair et de coeur.

jean-paul gavard-perret

Filles de joie

De : Anne Pau­li­ce­vich & Fré­dé­ric Fon­teyne

Avec : Sara Fores­tier, Noé­mie Lvovsky, Anna­belle Len­gronne

Genre : Drame

Durée : 1h31mn

Sor­tie : 22 juin 2020



Synop­sis

Axelle, Domi­nique et Conso par­tagent un secret. Elles mènent une double vie. Elles se retrouvent tous les matins sur le par­king de la cité pour prendre la route et aller tra­vailler de l’autre côté de la fron­tière. Là, elles deviennent Athéna, Circé et Héra dans une mai­son close. Filles de joie, héroïnes du quo­ti­dien, cha­cune se bat pour sa famille, pour gar­der sa dignité. Mais quand la vie de l’une est en dan­ger, elles s’unissent pour faire face à l’adversité.