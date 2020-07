Samuel Buckman, Subtilement jaune (exposition)

L’envoû­tante énigme de la création

La créa­tion de Samuel Buck­man se rap­proche d’illuminations para­doxales et fer­ventes qui renoncent au nihi­lisme sans tom­ber dans l’idéalisme.

Car si tout ce qui brille n’est pas or, le jaune appar­tient sou­dain à ce que disait Bau­de­laire : « tu m’as donné la boue et j’en ai fait de l’or ».

C’est là l’envoûtante énigme de la créa­tion faite de petits riens. Ils ont un côté non réduc­tibles et récu­pé­rables par la force des mots ( ici elle n’a rien de funeste) et celle des images qui se rap­prochent des mor­sures du réel.

C’est aussi la preuve qu’en de moindres traces un absolu artis­tique existe et que la vie consiste à ten­ter de l’atteindre.

Chaque oeuvre est donc la réponse à « l’Il était une fois” du conte dont l’auteur recrée à sa main des don­nées. Elles trans­forment la neu­tra­lité du presque rien par la cou­leur la plus vive propre à l’invention d’une beauté para­doxale et sub­ver­sive.

Elle per­met non seule­ment la luci­dité mais l’évasion, le rêve, l’utopie et bien sur le théâtre de la “Séré­nité” que l’artiste a soin de décliner.

jean-paul gavard-perret

Sub­ti­le­ment jaune, Expo­si­tion col­lec­tive du 24 juin au 5 sep­tembre 2020, Gale­rie des Sens, Caen.