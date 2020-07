Michèle Cotta & Robert Namias, Fake News

Qu’il est beau le monde politique !

Avec Michèle Cotta et Robert Namias, deux fins connais­seurs de l’univers poli­tique fran­çais et de ses arcanes, le lec­teur est assuré de trou­ver dans ce thril­ler une remar­quable fic­tion lar­ge­ment rehaus­sée d’authenticité.

Paris, le dimanche 6 mai 2018, Fran­çois Ber­lau est élu pré­sident de la Répu­blique.

En avril 2020, le pré­sident fait face à nombre de dif­fi­cul­tés. Le peuple gronde, des troubles épi­so­diques ins­tallent un cli­mat délé­tère. L’enquête sur l’assassinat du pré­sident du Sénat pié­tine depuis six mois. La mort, dans l’explosion de sa voi­ture, de Patrick Jou­raud, le patron de France Hebdo, n’est tou­jours pas élu­ci­dée. Ce soir, c’est le secré­taire géné­ral de l’Élysée qui lui apporte un exem­plaire du Canard enchaîné à paraître le len­de­main. Il porte en titre : “Avec les mol­lahs, Ber­lau n’y est pas allé mollo”. Si le jeu de mots est pas­sable, le contenu de l’article est rava­geur avec ces révé­la­tions sur un finan­ce­ment illé­gal de sa campagne.

Le récit revient quelques mois plus tôt pour suivre les der­niers jours de René Char­rié, le pré­sident du Sénat, les cir­cons­tances de la décou­verte de son cadavre et les consé­quences induites tant pour le micro­cosme poli­tique que pour le pays.

Patrick Jou­raud et Blanche Dubois, sa consœur, sont des vieux rou­tiers du jour­na­lisme poli­tique qui ne s’en laissent pas conter par les appa­rences. C’est sa maî­tresse amé­ri­caine qui, sur l’oreiller, livre à Jou­raud des infor­ma­tions qui le stu­pé­fient. Il com­mence à vou­loir véri­fier quand, met­tant le contact dans sa voi­ture, celle-ci explose.

Et c’est une suc­ces­sion de bou­le­ver­se­ments qu’entraînent ces morts, de rebon­dis­se­ments face aux révé­la­tions. Les cadavres vont-ils conti­nuer à s’empiler ?

Les auteurs appuient leur récit sur un pay­sage poli­tique nourri par une actua­lité récente, voire très récente — le livre est paru en grand for­mat chez Robert Laf­font en 2019. La gale­rie des per­son­nages qu’ils mettent en scène s’inspire de figures authen­tiques. Il est d’ailleurs facile de recon­naître qui ils cachent sous des por­traits assez trans­pa­rents. Il en est ainsi, pour le pré­sident de la Répu­blique. Même s’il est accom­pa­gné de Claude, une épouse qui semble être de la même géné­ra­tion que lui, et de deux fillettes, on ne peut hési­ter sachant qu’il a quarante-deux ans.

Le pré­sident du Sénat est pate­lin et gour­mand. Les roamn­ciers décrivent ses condi­tions de vie, dans le palais du Petit Luxem­bourg, aux frais du contri­buable : “… les innom­brables crois­sants, pains au cho­co­lat, jus d’orange et œufs à la coque que lui pré­pa­rait tous les jours un bataillon de cui­si­niers et de pâtis­siers, connais­sant son goût dérai­son­nable pour les dou­ceurs.”

Ils dépeignent les mou­ve­ments, réunions de ce monde poli­ti­card entre accords momen­ta­nées, ven­geances rumi­nées, débats, tra­hi­sons… Sont poin­tées éga­le­ment les ter­ribles dérives qu’entraînent la mul­ti­pli­cité de ces réseaux infor­ma­tiques, dit sociaux, avec l’absence totale de rete­nue, de moindre réflexion. Cotta et Namias s’offrent un pré­sident amé­ri­cain du nom de Peter Jack­son décrit comme incom­pé­tent, obsédé par la réus­site éco­no­mique.

Mais, ne se mettent-ils pas en scène avec ce couple de jour­na­listes qui se décrit comme fai­sant par­tie d’une géné­ra­tion en voie de dis­pa­ri­tion, comme la presse écrite en est menacée ?

Un roman qui se lit avec un grand plai­sir à suivre les méandres et les sou­bre­sauts de ces ténors qui occupent le haut du panier de la Répu­blique avec une intrigue retorse et sub­tile dans un style alerte au voca­bu­laire relevé.

serge per­raud

Michèle Cotta & Robert Namias, Fake News, J’ai Lu, coll. “Thril­ler” n° 12834, juin 2020, 352 p. – 8,00 €.