Agnieszka Holland, L’ombre de Staline

Les crimes de Staline

Le sujet his­to­rique du film évoque l’aventure d’un Gal­lois qui veut inter­vie­wer Sta­line. Ce jour­na­liste débu­tant ose tout. Et près avoir décro­ché une inter­view d’Hitler qui vient tout juste d’accéder au pou­voir, il débarque en 1933 à Mos­cou, afin de faire par­ler Sta­line du fameux miracle sovié­tique et sa pré­ten­due rosée terrestre.

A son arri­vée, le héros déchante : anes­thé­siés par la pro­pa­gande, ses contacts occi­den­taux se dérobent. Il se retrouve sur­veillé jour et nuit, et son prin­ci­pal inter­mé­diaire dis­pa­raît. Après avoir semé les gardes du “père des peuple”, une source le convainc alors de s’intéresser à l’Ukraine.

Par­ve­nant donc à fuir, il saute dans un train, en route vers une vérité inima­gi­nable… Et en dépit de Wal­ter Dur­ranti, impos­teur et vendu au ser­vice du New-York Times, le jour­na­liste tente d’atteindre une vérité qu’il payera de sa vie.

Le film jouit d’un suc­cès inat­tendu en France. Il reste un peu poseur et pesant dans cer­tains de ses effets. Mais il met en image cer­taines intui­tions décou­vertes par George Orwell pré­sent dans ce film.

Le sujet (les crimes de Sta­line) est impor­tant car ce tueur poli­tique est mon­tré tel qu’il fut.

Qu’importe le scé­na­rio trop sou­vent filan­dreux, la réa­li­sa­trice met en évi­dence la cécité de la presse bour­geoise et du monde occi­den­tal face à une impos­ture qui dura long­temps.

D’autant que la grande famine d’Ukraine reste encore et trop sou­vent sous-estimée.

jean-paul gavard-perret

L’ombre de Staline

De : Agnieszka Hol­land

Avec James Nor­ton, Vanessa Kirby, Peter Sars­gaard

Genre : Bio­pic, Drame

Durée : 1H59 mn

Sor­tie : 22 juin 2020