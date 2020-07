Minimum vital

Mathieu Nuss crée ici son lexique ou son pense-pas-bête rehaussé par les superbes des­sins de Scan­reigh.

Un tel pro­pos pos­sède ses propres limites même s’il a de quoi séduire.

Ce qui fait son charme et cer­tains diront sa pau­vreté est que, sous pré­texte que nous pou­vons créer notre lexique “avec des mots que cha­cun peut détour­ner de leur sens com­mun pour leur faire expri­mer son idio­syn­cra­sie avec des cita­tions qu’il aurait choi­sies”, un tel livre ne peut don­ner que ce qu’il a : à savoir un flo­ri­lège de phrases d’auteurs certes habi­le­ment choisis.

C’est néan­moins là où le bat blesse. Certes, le lec­teur par­court le livre pour savou­rer de belles den­telles lourdes de pen­sées (même lorsqu’elles paraissent non­sen­siques).

Mais l’auteur lui-même se contente d’un mini­mum vital comme s’il ne fai­sait pas suf­fi­sam­ment confiance.

Pour “l’entendre” trop sou­vent, seuls les termes géné­riques qu’il retient sont des indi­ca­teurs. C’est un peu juste. Même si avec ça et là quelques phrases imper­ti­nentes et judi­cieuses.

Cela fait regret­ter que Nuss ne soit pas plus disert. Son humour par­fois s’affiche sous forme de souf­flet apo­ré­tique et bien vu. Pour preuve et comme exemple : “Debussy a écrit une par­tie de “La mer” en Bourgogne”.

Répétons-le, un tel texte se lit avec plai­sir. Il peut même se savou­rer mais il n’offre que ce que son éco­no­mie (à tous les sens du terme) réserve.

Le lec­teur vou­drait beau­coup plus que les belles amorces que Nuss lui tend.

jean-paul gavard-perret

Mathieu Nuss, Avec ceci (lexique), des­sins de Scan­reigh, Julien Nègre édi­teur, coll. par­ti­tion, Paris, 2020, 24 p. — 15,00 €.