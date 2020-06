Yann & Alain Henriet, Black Squaw – t.01 : “The Night Hawk”

Une avia­trice hors-pair!

Avec cette série, Yann entre­prend de racon­ter, de façon quelque peu roman­cée, la vie de Bes­sie Cole­man, une femme d’exception dans l’Amérique de la Pro­hi­bi­tion. Ses ori­gines indiennes par son père, afri­caines par sa mère ne vont pas faci­li­ter son ascen­sion sociale.

Dès l’enfance, elle rêve de pilo­ter un avion. Mais dans le Texas du début du XXe siècle dominé par le Ku Klux Klan, une femme noire issue d’une famille très pauvre avec huit frères et sœurs a très peu de chances de deve­nir avia­trice. Elle cumule presque tous les han­di­caps. Et pour­tant, elle réus­sit l’exploit en venant en France d’apprendre le pilo­tage car, dans ce “pays raciste”, les femmes noires peuvent inté­grer une telle école.

De retour aux États-Unis, après des vol­tiges de plus en plus dan­ge­reuses, elle rejoint les équipes d’Al Capone. Si ce der­nier est violent et impi­toyable avec ses enne­mis, il n’est pas raciste. Il se sou­vient avoir été en butte au mépris et au rejet en tant que petit émi­gré ita­lien pauvre.

Quelque part au large de Tre­pas­sey Bay, vers les côtes de Terre-Neuve, des garde-côtes fri­go­ri­fiés attendent le pas­sage d’un avion. Un bruit de moteur, une sil­houette d’appareil, ils tirent et l’abattent. Alors qu’ils repêchent une par­tie d’épave, ils voient pas­ser le Loe­ning noir d’Al Capone. Aux com­mandes, une jeune femme qui trans­porte le nou­veau comp­table d’Alphonse Capone, alias Le Bala­fré.

Elle est d’origine indienne et afro-américaine. Elle tra­vaille pour le tra­fi­quant, trans­por­tant de l’alcool de contre­bande qu’elle va cher­cher à Saint-Pierre et Mique­lon. C’est pour contour­ner la Vol­stead Act, cette loi pro­hi­bant la pro­duc­tion et la vente d’alcool aux USA, loi qui s’est appli­quée de 1919 à 1933. Elle revoit son père inter­ve­nant pour empê­cher le lyn­chage d’un Indien accusé de vols de che­vaux, et com­ment, gamine, elle a sauvé un homme d’un aéro­plane en feu

Elle revoit éga­le­ment quand, aux com­mandes de son avion per­son­nel, elle a atta­qué un appa­reil du Ku Klux Klan…

Le scé­na­rio de Yann com­mence quand Bes­sie vole pour le tra­fi­quant. Il met en scène les actions qu’elle mène dans le cadre de la contre­bande d’alcool et sa confron­ta­tion avec le Ku Klux Klan, cette asso­cia­tion deve­nue légale et cultu­relle (sic !). Il donne un récit pas­sion­nant dans ces années 1920, dans une Amé­rique qui atteint des som­mets, qu’elle ne quit­tera plus, en matière de puri­ta­nisme et d’hypocrisie.

Un cahier de six pages raconte les débuts de l’existence de la véri­table héroïne, expli­cite ce qu’étaient les Ligh­thor­se­men, la police indienne à laquelle appar­te­nait son père, l’origine et l’organisation du Ku Klux Klan.

Alain Hen­riet assure le des­sin et Usagi la mise en cou­leurs. Leur tra­vail gra­phique est empreint de réa­lisme tant pour la gale­rie des per­son­nages que pour le cadre et le décor. Ils donnent à l’héroïne une véri­table res­sem­blance avec l’originale, son visage ave­nant et sa fine sil­houette. Les planches sont par­fai­te­ment équi­li­brées, four­millantes de détails et très agréables à l’œil.

Le contenu de ce pre­mier tome est sédui­sant, riche en rebon­dis­se­ments avec quelques fla­sh­backs qui illus­trent les phases impor­tantes du passé de Bes­sie, une héroïne dont on prend faits et causes tant elle est empathique.

lire un extrait

serge per­raud

Yann (scé­na­rio), Alain Hen­riet (des­sin) & Usagi (cou­leur), Black Squaw – t.01 : The Night Hawk, Dupuis, juin 2020, 56 p. – 14,50 €.