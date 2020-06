Isabella Sommati, Alveare Concept (exposition virtuelle)

Femmes entre elles

Alveare est une équipe de foot­ball fémi­nin qui joue dans le cham­pion­nat “CS1” en Ita­lie. À tra­vers des cli­chés en noir et blanc, Isa­bella Som­mati raconte et scé­na­rise un uni­vers fémi­nin.

L’équipe est com­po­sée de joueuses aux cultures et âges dif­fé­rents unies par le sport.

A l’inverse de ce qui se passe sou­vent dans un tel milieu, la pho­to­graphe n’insiste jamais sur l’aspect éven­tuel les­bien qui entoure ce milieu (à l’inverse du foot mas­cu­lin où l’homosexualité est un tabou). Les pho­tos ont été prises prin­ci­pa­le­ment en “backs­tage” dans les ves­tiaires et pen­dant l’entraînement.

L’artiste insiste sur la valeur que le foot­ball pos­sède en tant que plai­sir de se réunir.

Les corps nus cachés, les che­veux qui tombent, les tatouages décrivent la fémi­nité. Elle retrouve ici et comme l’écrit Isa­belle Somati “l’autodétermination des femmes dans le sport mais aussi dans la société”.

Et ce bien au-delà d’un simple éro­tisme qui ne serait que de bazar.

jean-paul gavard-perret

Isa­bella Som­mati, Alveare Concept, expo­si­tion vir­tuelle, juillet 2020 www.isabellasommati.com