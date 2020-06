Mathieu Lauffray, Raven – t.01 : “Némésis”

Ah ! L’univers des Pirates !

L’uni­vers des pirates et autres écu­meurs des mers est riche en aven­tures et en fan­tasmes. La mytho­lo­gie autour de ces aven­tu­riers a beau­coup contri­bué à rendre ce monde, sans doute, plus attrayant que la réa­lité.

Mais il titille tou­jours l’imagination de créa­teurs. Mathieu Lauf­fray a déjà abordé cet uni­vers en co-scénarisant et assu­rant le gra­phisme des quatre tomes de Long John Sil­ver (Dar­gaud 2007 – 2013). Il revient avec une tri­lo­gie et avec Raven pour nou­veau héros.

L’album s’ouvre sur un homme atta­ché à une ancre de navire posée sur un fond marin, à quelques enca­blures de Tor­tuga. C’est un fameux pirate qui sait se battre, navi­guer, qui ne craint per­sonne mais qui n’est pas à l’abri d’une erreur.

Et celle-ci, qui se nomme Dark­see, pour­rait bien être la dernière.

Le récit revient quelques jours plus tôt, dans la mer des Caraïbes où un navire pirate donne l’assaut à un bateau empli de richesses. Raven mène l’attaque, défait le capi­taine, délivre une jeune femme qui court s’enfermer dans la Sainte-Barbe, la soute à poudres et fait sau­ter le navire. Raven est le seul sur­vi­vant à rejoindre Tor­tiga (l’île de la Tor­tue).

Dans le golfe du Mexique, un voi­lier trans­por­tant le comte de Mon­ti­gnac et ses gens, fait route vers Tor­tuga où l’aristocrate doit prendre son poste de gou­ver­neur. La tem­pête les contraint à accos­ter, en catas­trophe, sur une île où aucun marin ne veut abor­der.

Dark­see est venue ren­con­trer celui qui fait office de gou­ver­neur depuis la mort du pré­cé­dent. Il lui pro­pose un mar­ché, retrou­ver l’or de Cor­tés trans­porté par une lourde cara­velle, il y a un siècle. Ce n’est que récem­ment qu’une carte, indi­quant son empla­ce­ment, a été décou­verte. Mais, Raven inter­vient et…

Avec ce per­son­nage, Mathieu Lauf­fray se rap­proche sans doute de la réa­lité avec un indi­vidu plus prompt à agir qu’à réflé­chir. Il montre éga­le­ment un héros dans une situa­tion extrême, un héros qu’il veut indi­vi­dua­liste, qui paie pour une erreur.

C’est l’existence de Raven entre flam­boyance et échecs reten­tis­sants.

Avec la pira­te­rie, l’auteur peut explo­rer des thé­ma­tiques qui lui conviennent bien avec des héros forts, hors de tous sys­tèmes, qui cherchent leur propre voie avec leurs qua­li­tés, leurs défauts et leurs fai­blesses. Face à Raven, il place Lady Dark­see. Elle pos­sède une belle fré­gate, un équi­page qui lui est plus fidèle qu’au diable. Mais, elle doit pas­ser un accord avec ce poten­tat local pour obte­nir le par­don royal, par­don auquel elle aspire pour effa­cer une, ou des fautes, qu’il reste à décou­vrir.

Ils vont se com­battent pour mettre la main sur un tré­sor perdu depuis un siècle par les sol­dats de Cor­tés, le tré­sor d’une grande cité maya du Yucatán.

Le gra­phisme, des­sin et cou­leur, est l’œuvre exclu­sive de Mathieu Lauf­fray. Il pro­pose des scènes sur des doubles pages enca­drées de vignettes expli­ci­tant telles ou telles phases de l’action avec des détails de toute beauté. Il offre ainsi des planches dan­tesques comme celles de l’abordage, de l’abord de l’île, il mul­ti­plie les explo­sions, les tem­pêtes, les com­bats, les pour­suites…

Si le trait est dyna­mique, les cou­leurs accom­pagnent cette toni­cité avec des teintes fortes, sanglantes.

Pour ce récit, le scé­na­riste s’est ins­piré, très libre­ment reconnaît-il, de Vulmea’s Ven­geance, une nou­velle de Robert E. Howard, le célèbre créa­teur de Conan le Cim­mé­rien.

Némé­sis (La déesse grecque de la ven­geance), est un album enchan­teur où l’auteur réunit tous les élé­ments d’un grand récit d’aventures mis en images avec talent.

serge per­raud

Mathieu Lauf­fray (scé­na­rio, des­sin et cou­leur), Raven – t.01 : Némé­sis, Dar­gaud, juin 2020, 56 p. – 15,00 €.