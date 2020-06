Akira Mizubayashi, Âme brisée

Harmo­nie en attente

Il existe dans ce superbe roman, écrit direc­te­ment en fran­çais par son auteur, une révolte impli­cite contre divers types de fas­cismes et d’exclusions. Dans cette sorte d’entretien infini avec un fan­tôme, Akira Mizu­baya­shi invente un sub­til tra­vail de mélan­co­lie qui ren­voie d’une époque (l’entre– deux guerres) à la nôtre, et du monde extrême orien­tal à l’occident.

Que cette fic­tion soit écrite en fran­çais n’a rien d’anodin : face à l’état poli­tique de son pays, l’auteur crée en ce “biais” un débor­de­ment par une autre civi­li­sa­tion. Et ce en un appel à un huma­nisme au-delà les cultures et les idéologies.

Fondé sur la musique clas­sique euro­péeenne (Schu­bert en tête et en par­ti­cu­lier un de ses qua­tuors à cordes — for­mat que l’auteur affec­tionne), le livre trouve en elle et par le qua­tuor une manière de refu­ser le pou­voir absolu.

Un tel genre musi­cal néces­site en effet l’écoute des autres par­te­naires afin que se réa­lise l’harmonie qu’ Akira Mizu­baya­shi chérit.

Certes, cela n’est pas simple : Rei le héros — qui enfant échappa à la vio­lence des mili­taires grâce à un lieu­te­nant — incarne la ques­tion des bles­sures, du sou­ve­nir, du déra­ci­ne­ment et du deuil impos­sible.

C’est pour­quoi, au moment où les âmes ne sont pas mortes mais bri­sées, des fan­tômes bercent les hommes ou les rap­pellent à leur pauvreté.

L’har­mo­nie espé­rée est à attendre encore.

jean-paul gavard-perret

Akira Mizu­baya­shi, Âme bri­sée, Gal­li­mard, collec­tion Blanche, Paris, 2020, 256 p.