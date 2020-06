Mauro D’Agati, The City that No One Has Seen

Explo­ra­tion de Palerme à l’heure du confinement

Le pho­to­graphe Mauro D’Agati a créé à Palerme la mai­son d’édition “89books “spé­cia­li­sée dans les livres photo et les livres d’artistes. Elle se consacre plus par­ti­cu­liè­re­ment à la publi­ca­tion expé­ri­men­tale de livres de pho­tos.

Cer­tains sont pré­sen­tés dans une pre­mière édi­tion limi­tée de 89 exem­plaires d’où son titre.

La mai­son d’édition puise son ins­pi­ra­tion dans les voyages, les ren­contres acci­den­telles et les dia­logues. Contin­gence, curio­sité et pas­sion forment la base d’un tel pro­jet.

Existe une col­la­bo­ra­tion avec des pho­to­graphes de renom­mée inter­na­tio­nale et la pos­si­bi­lité pour des créa­teurs locaux et éta­blis de publier leurs pre­miers livres de photos.

“La Ville que Per­sonne n’a vue” est une col­lec­tion de 9 pro­me­nades docu­men­tées dans Palerme. Le pho­to­graphe ita­lien a chargé une écri­vaine (Eleo­nora Lom­bardo) d’écrire une nou­velle qui racon­te­rait la même his­toire mais en uti­li­sant un autre médium.

Le pho­to­graphe de la ville ( cf.son Palerme Pano­rama chez Steidl), au cours des der­nières semaines du confi­ne­ment, s’est pro­mené dans la cité vide en une démarche a priori du flâ­neur. Mais, de fait, ses déam­bu­la­tions lui ont per­mis de faire face à la détresse créée par l’isolement social mais aussi d’évaluer des évo­lu­tions spé­ci­fiques du pay­sage urbain.

Ses 9 pro­me­nades — “en épin­glant chaque photo sur la carte et indi­quant l’heure exacte à laquelle elle a été prise” fonc­tionnent comme une explo­ra­tion de Palerme.

S’y découvrent une suite d’interrogations (au moment où la ville “émas­cu­lée” du peuple qui consti­tue sa chair et son sang) que l’artiste et édu­ca­teur résume ainsi : “L’architecture exquise a-t-elle été puri­fiée lorsqu’elle est dépouillée de l’imprudence quo­ti­dienne ? Com­ment habi­ter les espaces publics et les ani­mer de notre présence?”

L’ouvrage est donc bien plus qu’un jour­nal du confi­ne­ment ou un repli : il ouvre une pros­pec­tive qui per­met de mieux com­prendre le tissu social de la ville et ses espérances.

jean-paul gavard-perret

Mauro D’Agati, The City that No One Has Seen, Texte d’Eleonora Lom­bardo, 89books edi­zioni, Palerme, 2020, 304 p.