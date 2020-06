Laura Marling, Songs For Our Daughter

Conteuse anti-mainstream

Il est usuel (et facile) de rac­cro­cher l’Anglaise Laura Mar­ling du côté du folk voire - pire — de la coun­try. Ou de la réduire à une cou­sine de Bob Dylan et Léo­nard Cohen.

Mais ce sont là des com­mo­di­tés de la conver­sa­tion. Car l’ambition musi­cale est bien plus com­plexe et novatrice.

L’artiste est une des rares à cas­ser le cur­sus mélo­dique clas­sique par de sub­tils déca­lages vocaux et tonaux qui la rap­prochent — si l’on veut faire à tout prix des com­pa­rai­sons — de Lou Reed. Elle par­tage aussi avec lui un talent de conteuse anti-mainstream.

Celle qui a tatoué sur sa cuisse dès l’age de 21 ans « Fickle and chan­geable, sem­per femina » ne cesse d’un album à l’autre de repous­ser les limites du fémi­nisme et son expres­sion musicale.

Ce sixième album de l’Anglaise est une véri­table révé­la­tion. Neuf chan­sons, éti­rées juste ce qu’il faut, épu­rées sont autant de décla­ra­tion d’amour à la femme. Géné­ri­que­ment.

Le tout avec une proxi­mité, une inti­mité et sur­tout une vérité première.

La voix est super­be­ment tra­vaillée et donne toute l’expression à des his­toires courtes d’amours sou­vent per­dues où se mêlent attentes, sou­ve­nirs, pro­jec­tions, envies et échecs.

Laura Mar­ling évoque certes les femmes aban­don­nées mais tout autant le besoin de liberté et d’indépendance.

Quant au titre “Strange Girl”, il reste le sum­mum d’un tel ensemble de qua­lité raris­sime entre dou­ceur et vio­lence.

Tout semble être enre­gis­tré sur le vif mais révèle sans doute un tra­vail inci­sif et prégnant.

jean-paul gavard-perret

Laura Mar­ling, Songs For Our Daugh­ter, Label Partisan/PIAS, 2020.